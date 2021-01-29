【減肥大作戰】靚媽嫌女兒不夠美逼穿矯形內衣瘦身　營養師輔導家庭解開心結重拾快樂

▲ 吳耀芬視自己為視自己為營養輔導員，希望大眾活得更快樂，知道壓力來源及解決方法。

「我視自己為營養輔導員，而非只是營養師。」擔任營養師約20年的吳耀芬（Kathy），除了提供健康飲食建議，助人修身、攝取所需的營養，她亦聽著客人訴說心事，助其打開心扉，解開心結——有人因為家庭壓力過度抑壓而暴飲暴食，身形暴脹。身兼心理輔導學碩士、認可NLP導師和催眠治療師的她，不僅為人減肥，亦希望透過飲食了解一個人的生活模式，進行心理輔導，令其可以脫離壓力、固有思想，尋找放鬆、快樂的生活方式。

▲ Kathy減肥不靠節食，而是每天維持一日三餐，飲食均衡，吃粥粉麵飯、蔬果和肉類，並會吃最愛的薯片。（黃建輝攝）

過度抑壓致暴飲暴食

不僅為客人減肥，我亦想擴闊其思維，讓他們活得更快樂，不要鑽牛角尖，即使面對很大壓力，也知道壓力來源及解決方法。

家庭問題是不少人的壓力來源。Kathy遇過一名20歲、體重逾200磅的男生，在母親陪同下前來見面。他低著頭，問甚麼也只說「沒所謂」、「隨便吧」或不作反應。幾番傾談後，男生始將心事娓娓道來……

他有位年長兩歲的哥哥，因父母忙於工作，哥哥身兼父職。惟哥哥有控制慾，只想弟弟聽令行事，而父母只關心其學業，令男生常處於高壓狀態，很少表達自己，自信、自尊跌至谷底。暴飲暴食，是他發洩情緒、令自己快樂的唯一途徑，但同時他開始暴肥。

▲ Kathy視自己為營養輔導員，希望推動這個理念，並由飲食做起，讓市民保持健康身體，減低社會醫療開支。（黃建輝攝）

「這不只是飲食問題，而且是心理問題、家庭問題。」為改善家庭互動情況，讓男生重整生活、重建自信，Kathy分別約見其父母、哥哥進行家庭治療（family therapy）。她的建議是：父母應多信任幼子；哥哥不必作父親角色管弟弟，只需作哥哥角色。

當按照餐單減肥，成功變瘦後，男生漸漸重拾自信、自尊，重建自我形象，願意表達感受，肯定自己的決定，再度與人溝通。「看到家庭壓力得以緩和，男生性情改變、能表達自己，令我有滿足感。」Kathy一臉欣慰地說。

▲ Kathy因生活及體重失衡而減肥，於2020年12月瘦身成功，她認為減肥最重要是身心健康。（相片：facebook「Kathy營養師 身營心營」）

靚媽嫌女兒不夠美催逼減肥

另有一次，有位母親帶著18歲及13歲過重的女兒求助，長女重達280磅，幼女則重165磅。Kathy憶述，那位母親有雙大眼睛，皮膚白皙、身材高挑窕窈、面尖，是位典型的長髮美女，女兒則骨架較大。

她接受不了兩個女兒不像她那樣美，覺得女兒長得比較像丈夫。

為了令女兒變得漂亮些、身形適中，那位母親每餐只准她們吃半碗飯，加兩塊雞肉，甚至買緊身矯形內衣給她們，以達至其美麗的標準，然而卻帶來反效果。Kathy發現兩名女生自信低落、沉默寡言，只會點頭或搖頭回應。

那位母親不明白為何女兒食量不多仍那麼胖，懷疑受遺傳因素影響；每當發現她們又胖了，就扣減其膳食份量。Kathy估計，或許她們吃不飽，加上平時會自行外出用餐，食量增多，但怕母親責備而隱瞞。

傾談後，Kathy要求讓兩名女生每餐吃兩碗飯、一大塊雞排、1至2碗蔬菜，結果一個月減掉10磅 ，成續不俗。惟到後期，母親擔心女兒在外面買東西吃，再度扣減其正餐份量，不過二人體重不跌反升。「母親對女兒的期望，成為了她們的恐懼和壓力。」經過Kathy再三輔導、講解，兩名女生終於可以享受正常的飲食，體重回落。

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營養師亦是輔導員助人解心結

我覺得可透過一個人的飲食徵狀，去了解其思維，例如活得不開心的原因、壓力來源。能夠了解其個人成長經歷的話，整個過程也更具意義。

在每天接觸的個案中，難免涉及情緒、個人成長、家庭等問題。一幕幕心痛、心酸的情景，Kathy仍歷歷在目——曾經流產的媽媽，懷第二胎時擔心胎兒營養不足，因而有產前抑鬱；準新娘想減肥，但奶奶渴望「抱孫」令她很大壓力，甚至影響與伴侶的關係……

營養師不是減肥師，有時甚至還擔當輔導角色。Kathy坦言：

輔導一個人後，他可感染身邊的人，延續快樂，是我堅持下去的動力。

關於營養師Kathy自身的減肥經歷，請看【下一頁】

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記者：黃泳欣