警搗破葵涌工廠大廈大麻花毒品案　拘30歲黑幫男子　

▲ 警方在葵涌葵昌路一工廠大廈，搗破毒品分銷及儲存中心，檢獲接近1000萬元懷疑大麻花。（曾秋文攝）

警方東九龍特別職務隊在葵涌葵昌路一工廠大廈，搗破毒品分銷及儲存中心，檢獲接近1000萬元懷疑大麻花，拘捕一名有黑社會背景男子。

東九龍總區刑事部毒品調查總督察韓成昊表示，警方根據線報，得知有人租用該工廈單位作為毒品分銷及儲存中心，經調查及收集情報後，在昨日（28日）晚上約8時於葵涌葵昌路一工廈內埋伏，並在走廊中截停一名目標男子，在其身上搜出約12包、共重12克的懷疑大麻花，當場將他拘捕。

探員押解疑犯到上址一單位，再搜出77包、其重44公斤的懷疑大麻花，案中所有檢獲的毒品合共總值近1,000萬元，該名被捕30歲男子，在警戒下承認為報酬替販毒集團工作，涉嫌「販運危險藥物」罪，現時仍被扣查。

韓成昊表示，疑犯在販毒集團中屬中低層角色，主要負責包裝和分銷。而涉案工廈單位估計運作約一個月。此外警方留意到近年年輕人濫用大麻毒品的數字有上升的趨勢，根據保安局禁毒處藥物濫用資料中央檔案室的數字，在2020年21歲以下青少年，最常吸食毒品是大麻；而根據警方執法紀錄，在2020年截至11月，21歲以下的群組中，每2名因毒品罪行被捕人士中，就有一人與大麻有關。

他呼籲年輕人要不要忽視大麻的禍害，不要被人利用販運危險藥物，因「販運危險藥物」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。如有任何人警方發現利用青少年進行販毒，會引用「販運危險藥物」條例，作加刑的申請。

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記者：曾秋文