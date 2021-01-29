  • 19°C
香港時間 : 2021129日 (週五) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

警搗破葵涌工廠大廈大麻花毒品案　拘30歲黑幫男子　

社會 13:27 2021/01/29

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

警方在葵涌葵昌路一工廠大廈，搗破毒品分銷及儲存中心，檢獲接近1000萬元懷疑大麻花。（曾秋文攝）

警方東九龍特別職務隊在葵涌葵昌路一工廠大廈，搗破毒品分銷及儲存中心，檢獲接近1000萬元懷疑大麻花，拘捕一名有黑社會背景男子。

東九龍總區刑事部毒品調查總督察韓成昊表示，警方根據線報，得知有人租用該工廈單位作為毒品分銷及儲存中心，經調查及收集情報後，在昨日（28日）晚上約8時於葵涌葵昌路一工廈內埋伏，並在走廊中截停一名目標男子，在其身上搜出約12包、共重12克的懷疑大麻花，當場將他拘捕。

探員押解疑犯到上址一單位，再搜出77包、其重44公斤的懷疑大麻花，案中所有檢獲的毒品合共總值近1,000萬元，該名被捕30歲男子，在警戒下承認為報酬替販毒集團工作，涉嫌「販運危險藥物」罪，現時仍被扣查。

韓成昊表示，疑犯在販毒集團中屬中低層角色，主要負責包裝和分銷。而涉案工廈單位估計運作約一個月。此外警方留意到近年年輕人濫用大麻毒品的數字有上升的趨勢，根據保安局禁毒處藥物濫用資料中央檔案室的數字，在2020年21歲以下青少年，最常吸食毒品是大麻；而根據警方執法紀錄，在2020年截至11月，21歲以下的群組中，每2名因毒品罪行被捕人士中，就有一人與大麻有關。

他呼籲年輕人要不要忽視大麻的禍害，不要被人利用販運危險藥物，因「販運危險藥物」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。如有任何人警方發現利用青少年進行販毒，會引用「販運危險藥物」條例，作加刑的申請。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

黑社會 工廈 葵涌

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【名牌港妻】港妻買$3.3萬LV袋　生日丈夫被迫夾錢當結婚周年禮物︰ 自己一個過更好
17:40 2021/01/28
【名牌港妻】港妻買$3.3萬LV袋　生日丈夫被迫夾錢當結婚周年禮物︰ 自己一個過更好
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證
16:31 2021/01/28
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證