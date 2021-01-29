【2021農曆新年】日本得奬有機甜品店Shodai Bio Nature網店攻港  推香港限定新年招福蛋糕及情人節限定花瓣朱古力【內附連結】

▲ 日本2020最佳送禮佳品奬有機甜品店 Shodai Bio Nature 推出香港限定新年招福蛋糕套裝。(品牌提供)

日本人氣高企、榮獲「日本2020最佳送禮佳品奬」的福岡有機甜品專門店Shodai Bio Nature 今個冬日以網店形式首度進駐香港，更會限時於兩大新春市集實體登場，分別是《麥田捕手 x The ONE - Pop-up Collections Season 3》及《大乾爹市集》，提供多款限量空運甜點現貨現賣。

▲ 開心果磅蛋糕是品牌的人氣之選，$278/個。(品版提供)

品牌將天然有機的概念注入日本經典洋菓子—年輪蛋糕、磅蛋糕及其他甜品，分店遍佈東京、福岡、廣島及沖繩。創辦人甜點大師小代智紀遠赴法國深造返國後，秉持日本匠人精神，在九州各地細意挑選水果、小麥粉和雞蛋等有機食材，引入歐洲上乘的天然果仁和朱古力等，並以有機砂糖、阿根廷或巴西米色糖等健康糖份取代對身體有損害的精砂糖，謝絕一切人工色素和化學香料。

香港限定必買「新年招福蛋糕套裝」，集結3款日本空運直送的人氣甜點（套裝價$838）包括皇牌甜品--原味年輪蛋糕、人氣熱捧開心果磅蛋糕各一個，再加香港專屬的聯乘企劃、首次引入香港新杵堂原粒香印青提大福（8件/盒）。

▲ 限量版花瓣巧克力（$428），以粉嫩的玫瑰花瓣作造型，充滿獨特創意，一盒6款特別口味包括紅桑梅、芒果柚子、有機抹茶玉露、茉莉花巧克力等。(品牌提供)

品牌亦為今個情人節首創兩款情人節限定朱古力，分別是限量版花瓣巧克力（$428），以粉嫩的玫瑰花瓣作造型，充滿獨特創意，一盒6款特別口味包括紅桑梅、芒果柚子、有機抹茶玉露、茉莉花巧克力等。

另一款門迪納乾果巧克力套裝（$488）有齊心心造型的黑朱古力、牛奶朱古力、柚子味白朱古力及胭脂朱古力，並精心加入，無花果、榛子、士多啤梨等乾果加添華麗點綴，各限量100份。

新春及情人節限定商品均為限量發售，可於Shodai Bio Nature BY HEALTHEE 網店預訂，售完即止。

預訂日期：即日起至2021年2月14日

取貨日期：2021年2月5日至2月28日

記者：郭秀芳