【東張西望】吳幸美為養家曾一星期返足7日工　孝順女最大心願：父母過得好

▲ 吳幸美因在《東張西望》做主持而為人熟悉。

陪伴觀眾逾15年的資訊節目《東張西望》在今年的萬千星輝頒獎禮中奪得「最佳非戲劇節目」獎項，一眾主持的努力得到認可。有「測試專員」之稱的吳幸美，由2009年開始任《東張西望》外景主持，現兼任主播，曾因訪問「睇住啊」大叔擺出驚訝表情成為網絡熱話。

不過，很多觀眾未必了解鏡頭背後的吳幸美。她是出身自2003年的港姐，落選後加入TVB，一做便是17年，也是人生第一份工作。但在成為演員及主持以前，吳幸美其實曾有機會簽約做歌手。

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▲ 吳幸美已入行17年，藝人是她第一份工作。（陳家瑩攝）

港姐與歌手的抉擇

她接受TOPick專訪分享入行經過：「選港姐同時有參加歌唱比賽，兩方面都入圍，最後衡量過工作性質都是選擇了港姐。」

原來當時麥浚龍的公司想簽她做歌手：「不過自知只做歌手不會滿足到我的表演慾，所以選擇留下來，便可試到歌手、演員及主持3種工作。現在回想起也不會後悔，因為是一個很好的選擇。」

▲ 吳幸美曾參加2003年香港小姐比賽。（受訪者提供）

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鏡頭前的吳幸美口齒伶俐，是大膽又勇於追問的記者，連亮相劇集客串的角色都是做主持，可說是觀眾心中的近代主持代表之一。

投身幕前工作，吳幸美謂自小已有較高的藝術天賦：「我自小就會拿麥克風唱歌，看到電視播歌又會跟着唱，非常熱愛音樂。讀書時我會參加歌唱比賽、朗誦比賽及繪畫比賽，也曾試過在大會堂表演跳舞，藝術方向的成績較突出。」

吳幸美選港姐時對答流暢，加上學生時有朗誦及做司儀的經驗，令她入行後隨即擔任主持工作，第一個節目便是與當年的組合Boy’z前往澳洲拍攝旅遊特輯。

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後來，她又加入翡翠慧星主播站，開拓海外華人市場，得到不少海外登台的機會，亦在試過在工作時遇上熱心觀眾要平價賣食物給她，非常親切。

同時，吳幸美亦因外貌及名字與藝人吳美珩相似，而獲得不少拍劇機會，擔當吳美珩的少女版。她回想起來對此很是感激：「以前一起拍攝覺得她很斯文溫柔，可以像女神當然很開心，也很多謝她讓我受監製青睞多了不同的演戲機會。」

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▲ 吳幸美為了不想父母辛苦，21歲已養起頭家。（陳家瑩攝）

21歲扛起養家責任 變成終極慳妹

吳幸美入行時年僅19歲，暑期活動選港姐意外成了想終生發展的職業，雖然未有完成讀大學的歷程，但吳幸美的父母從來都給予女兒百份百的支持。

她稱：「父母知我坐不定，覺得這份工作很適合我。他們覺得只要我做到想做得事，他們做開心，一直都很支持我，只會叫我把工作做好就好。」

而吳幸美也知父母多年來養育自己不易，因不想他們辛苦，她在21歲便負責養家：「我的父母較大年紀，所以我很小便養起整頭家，我在TVB出名勤力，以前一星期工作7天，試過2至3日不睡覺不停工作，8至8做主持，主持收工就去拍劇，第二早再主持。」

▲ 吳幸美入行後主力做主持。（受訪者提供）

她也為讓父母過好生活，練成「終極慳妹」的性格：「有時連同事也看不過眼，叫我不要太慳，但我就是一個習慣勤力工作，然後把錢儲起來積穀防饑的人，投資也只敢選擇低風險，寧願多做幾個工作。」

吳幸美續稱：「我相信只要努力便一定會成功，只要可以養到父母便不辛苦，我想他們有安穩的生活，希望他們可以過得很好，因為他們好我就好。」

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歌手夢未滅 受向雪懷賞識於紅館獻唱

縱然成為主持及演員十多年，但在吳幸美內心的音樂夢仍未幻滅。她分享：「我是想唱歌，希望以正能量的歌感染人，公司同事都知道我喜歡唱歌，所以有時節目都會叫我上去唱歌。」

2016年，吳幸美亦有幸獲著名音樂填詞人向雪懷賞識，邀請她擔任其於紅館舉行的《向雪懷一生中最愛作品演唱會》的嘉賓，令她圓滿踏上紅館舞台的歌手夢。

▲ 吳幸美2016年受向雪懷賞識任其紅館演唱會嘉賓。（受訪者提供）

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她笑指，當時從舞台升上去的一刻，有觀眾以為要直播《東張西望》，並表示當時其實內心非常緊張：「為了此場演出緊張了個多月，消瘦了很多，又因為有很多巨星同場覺得不能做得不她，要讓大家都知道原來吳幸美是會唱歌的。」

吳幸美續道：「這是人生很特別的經歷，很感動向雪懷老師很信任我，雖然面對2萬多人唱歌又有家人看我表演，但他鼓勵我指舞台是屬於我的，令我信心大增，也是很感動的事。」

2003年，吳幸美參加港姐競選，在紅館進行決賽。13年後，她亦重踏夢想開始的地方，回憶湧現，同時實現在紅館唱歌的夢想；而那屬於表演後熱烈的歡呼與掌聲，也成為她畢生都不會忘記的美好回憶。

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場地： The Little Things Partyroom

記者：陳家瑩

同場加映：邱芷微陳志忠專訪