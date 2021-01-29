【野外步出】方紹聰與李旻芳玩獨木舟+煮海鮮　奶仔稱東張女神是TVB是第一賢妻【有片】

▲ 方紹聰（奶仔）主持的TVB J2台節目《野外步出》邀得東張女神李旻芳擔任嘉賓。

由方紹聰（奶仔）主持的TVB J2台節目《野外步出》將於2月1日播出第4集，該集邀得有「東張女神」之稱的人妻李旻芳任嘉賓。方紹聰和李旻芳一同出海玩獨木舟外，更捉海鮮即煮即食，相信觀眾看見也會流口水。

方紹聰和李旻芳分別接受TOPick訪問，分享首次合作的感受。

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奶仔讚李旻芳賢淑

奶仔表示：「因為那天是第一日拍攝，我對自己主持一個電視節目，尚未太有有信心，所以刻意找東張西望女神來幫一幫我，補習一下我做主持的技巧。」

問到為何會找李旻芳時，奶仔表示：「我經常上連登討論區，很多網友都表示很想看她。」他續指：「她與其他集數的女神不同，佢特別有一種賢淑、老婆的感覺，賢淑這方面，旻芳在我們男生話題中是有排名──TVB no.1 賢淑。」

奶仔透露：「節目內，我們提及之前在《約女yama嗲》弄到另一位東張女神利穎怡哭的事件。」他又謂：「其實希望節目是前段有笑、後段有淚，可以看見嘉賓鏡頭及工作以外最真實、最立體的一面。」

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李旻芳喜歡刺激活動

至於李旻芳受訪時直言：「其實很喜歡《野外步出》這類型的節目！因為我很鍾意做戶外運動，《野外步出》正正是帶嘉賓上山落海玩。」

她覺得：「很好玩、很刺激！我拍的那集是去玩獨木舟，以及在野外自己捉了海鮮即煮即食，真的是第一次不入廚房就地煮來吃。我還以為會失敗，哈哈！」她又指：「想不到野外煮食別有一番風味，希望以後可以多些機會拍攝類似的節目。疫情下不可以出國，希望可以發掘更多香港不同的活動給大家。」

旻芳指，整個過程令她最深刻的是：「節目尾聲，當奶仔坐定定和我一邊進食，一邊聊天的時候 ，因為當時內心想整個節目都是想開開心心、嘻嘻哈哈便一集。」

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她感慨指：「怎料跟奶仔傾談的過程中，他問了我整輩子都沒想過的問題，令我思考及真正去面對問題。這個過程我覺得很赤裸、很真實，是我做節目從來沒感受過，還忍不住差點哭了出來。」

旻芳坦言：「第一次和奶仔合作，他給我的感覺很認真、很真心，當然都很專業。他指自己是第一次當節目主持，很謙虛指自己有很多事仍在學習中。但其實真實的是，我在他身上學到無論是主持或演戲，就是用心交流，他在一集的節目時間內完美示範給我看，所以很開心可以和奶仔合作。」

記者：梁樂欣

同場加映：李旻芳x黃耀英專訪