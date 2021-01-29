【母愛偉大】63歲恬妞慶生被讚風韻猶存　開明媽媽由抗拒到接納女兒同性戀

▲ 恬妞保養得宜。

90年代曾跟周星馳合作《他來自江湖》的恬妞，近年主要在內地發展，日前姡妞慶祝63歲生日，正合作拍劇的林峯為她慶生，在香港久未露面的佸妞，雖已年過六旬，但依然保養得宜，堪稱風韻猶存。

恬妞近日正在內地拍攝跟與林峯、劉濤合作的新劇《星辰大海》，昨日（28號）恬妞63歲生日，同劇演員林峯同、白梓軒就為她慶生，而恬妞的女兒亦在場跟媽媽過生日，十分溫馨。恬忸穿上簡約的白T黑褲，雖素顏出鏡，但皮膚白滑，可見凍齡有道。

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▲ 恬妞慶祝生日。（取自微博）

歷兩段婚姻曾戀萬梓良

恬妞在80、90年代是一線花旦，她亦先後經歷過兩段婚姻，1984年與印尼華僑葉聰豪結婚，可是婚後才發現對方已有家室，恬妞雖然已誕下女兒，仍堅決離婚。

1990年因與萬梓良合作《他來自江湖》相戀，在1992年結婚，當時TVB更直播婚禮，萬梓良在宴會豪言他與恬妞母女從此「三個人一條命」成一時經典，可惜人婚姻只維持了4年離婚。萬梓良在2002年與比他年輕16年的內地空姐郭明黎結婚。

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恬妞經歷兩次婚姻失敗，至今她仍保持單身，並母兼父職。跟首任丈夫所生的女兒朱曉彤，早年改名成朱宇豐（Spencer），於瑞士名牌大學Les Roches學院修讀酒店管理，在瑞士畢業後她為媽媽恬妞當經理人，同時擁有5間餐廳，事業有成。

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恬妞：不接受女兒性取向是父母問題

在2016年，朱宇豐被傳媒曝光跟曾演《步步驚心》的內地女演員葉青拍拖，始揭露朱宇豐是同性戀者。

當時自言思想較為傳統的恬妞曾有一絲掙扎，後來終想通，如果介意子女的性取向是父母的問題不是子女。

▲ 參演電影《如珠如寶》

她當時反問自己：為何彤彤由長頭髮變成短頭髮？為何不再穿裙？可是想深一層，其實由小到大都是恬妞迫彤彤穿裙，恬妞曾跟TOPick表示：「所有考量都是我自己的問題，是自己顧母親面子。對於孩子來說，跟著父母的一套不一定是好事，因他們都是獨立個體，不可以因我而改變她的取向，這樣孩子的一生才會真正的快樂。」

現時恬妞享受家庭樂，廿四孝的她仍每天以手機與年過90的母親傳訊，三代同堂十分幸福。

▲ 恬紐是開明媽媽。（經濟日報圖片）

同場加映：謝雪心訪問