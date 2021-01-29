【暖身飲品】實測揭熱朱古力比薑茶更保暖　藥劑師拆解一個原因更暖身

▲ 藥劑師拆解熱朱古力一個原因比薑茶更暖身

天氣凍不少人都會飲杯薑茶飲身，不過有日本節目實測發現，原來薑茶的暖身能力只排第3，紅茶及熱朱古力反而比薑茶更能持續暖身。本港註冊藥劑師「ProHealth.Guide藥劑師」Facebook專頁為此拆解熱朱古力為何比薑茶更暖身的原因。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

詳細實測過程及結果分析：【下一頁】

ProHealth.Guide藥劑師提到，熱朱古力的主要成份是：可可粉、糖、水或奶。

而當中可可粉含有高濃度可可多酚，而可可多酚的類黃酮可幫助改善血液循環，相信這就是熱朱古力可讓體溫升高，並維持較長時間的原因。

可可多酚的好處

除了保暖外，科學家也相信可可多酚有其他好處，包括減低患上心血管疾病機會、降血壓、預防認知障礙、改善皮膚皺紋、彈性及粗糙度、心情等。

研究顯示，在膳食中吸收較多可可（cocoa）的人，患上心臟病及中風的風險較低。文獻回顧也顯示，持續2-8星期食用黑巧克力，或加入類黃酮的可可製品，可有效降血壓，或預防患上高血壓。不過前提是食用黑巧克力，糖分高的可可製品，反而或增加患高血壓風險。

比較連鎖咖啡店朱古力甜度：

市民為求方便，或會到連鎖咖啡店購買熱朱古力，對此ProHealth.Guide就進行了甜度比較：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

按世衛建議，成年人每日應攝入少於50克添加糖（10粒方糖），每日攝入少於25克更佳。故McCafe的甜度已超出每日建議劑量，而另外2間的熱朱古力亦屬於高糖、高卡，應避免過量飲用。

市面的熱朱古力糖份偏高，ProHealth.Guide便推薦自己製作簡單的熱朱古力飲品：

文章內容獲「ProHealth.Guide藥劑師」授權轉載。

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜