【怪病男孩】患怪病身高停留91cm曾被拒讀醫科　19歲男立志成世界最矮醫生救助窮人

▲ 印度一名19歲男子患怪病身高停於91cm曾被拒入讀醫科，他立志成世界最矮醫生助窮人看病。

印度一名19歲男子罹患怪病，身高在5歲後停止於91厘米，雖然身高矮小帶來諸多不便，但「人小志氣高」，他立志成為一名醫生，望幫助窮苦病人。然而，醫學院曾一度因他的身高問題而拒絕他入學，他為了維護自己權益，上訴到印度最高法院，最終法院判定醫學院違法，他成功入讀醫學院學習。

▲ Ganesh的父母育有2個兒子、7個女兒。（影片截圖）

綜合外媒報道，19歲男子Ganesh Baraiya出生時一切正常，惟在5歲時家人發現其身高一直沒有增加，便帶他到醫院檢查。當時醫生只說，

症狀特殊，但不清楚是何種原因所致。

因身高太矮被拒絕入學

Ganesh的身高只有91厘米，體重只有15公斤（33磅），時常被誤認為幾歲的小孩。而在日常生活中有許多不便，擺放較高的物品均需家人幫忙。不過，他從未放棄讀書，一直刻苦學習，希望考進當地的醫學院，成為一名醫生。好不容易通過醫學院的考試，但學校卻以「身高太矮」為由，拒絕他入學。Ganesh的家人不服結果，決定上訴至最高法院，最終判定醫學院違法，他能夠成功入學。

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望成為「世界最矮醫生」

目前，Ganesh已入讀醫學院一年，即使過程中遇到不同問題，他仍繼續努力，向老師請教。他希望自己將來成為「世界最矮醫生」，為未能支付昂貴醫藥費的病人提供醫療服務。老師亦相信他將來能當上成功的醫生，

Ganesh將會成為印度的驕傲。

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責任編輯︰王明芳