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【夫妻放閃】林溥來IG放閃賀結婚五週年　Patrick Sir：Love you forever

娛樂 15:41 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

Patrick Sir盼陪妻入產房。

《東張西望》主持林溥來（Patrick Sir）於去年的Boxing Day公布與太太關宛珊（Kimmy）「造人成功」，準備「升呢」當人父人母。在今日（1月29日），Patrick Sir林溥來在個人社交媒體長文放閃慶祝結婚5週年。

Patrick Sir在IG分享與太太Kimmy的合照並配文寫道：

親愛的靚靚老婆，結婚5週年快樂！真係難以置信，如果唔係今日個Calendar話我知，我以為同你結咗婚一年咋！每日見到你，同你傾偈、同你講笑，所有感覺仲好似拍緊拖咁。喺今日咁重要嘅日子，肉麻啲都要同你講：慶幸遇上純真的你，給我幸福、快樂！Love you forever!

【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月公布胎兒性別　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶

Patrick Sir發閃。（IG圖片）

夫婦放閃獲祝福

此外，Patrick Sir在IG限時動態也分享了Kimmy炮製的結婚5週年大餐，Kimmy配文：「今晚落力啲...煮好啲...食好啲...」

好友陳貝兒、李佳芯也為Patrick Sir的結婚5週送上祝福，有網民留言：「3人行＋開開心心健健康康過每一天」、「我超鍾意你兩夫婦祝結婚週年快樂！永遠幸福！」

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【東張西望】Patrick Sir自幼家貧發憤圖強　求學精神受父親一個態度啟發

太太懷男胎

Kimmy預產期為今年4月，早前夫妻二人齊齊亮相錄影節目《流行經典50年》，Patrick Sir透露Kimmy腹中懷B仔，Patrick Sir打算為寶貝仔取「P」字為首的英文名，中文名則交由爺爺決定。

結婚5週年。（IG圖片）

Kimmy接受TOPick訪問時大讚丈夫體貼：「這年我們與屋企人見面次數加埋是一隻手都數得晒，去超市街市買餸等，多數都是Patrick負責，所以拍完劇主持完節目都還要去買到一袋二袋回來，這段時間辛苦晒他。」

同場加映：鄭子誠劉倩怡訪問

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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