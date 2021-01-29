【電話卡實名制】區志光指不法之徒用儲值卡犯案逃避警方追查 冀立法保護香港市民人生及財產安全
社會 14:57 2021/01/29
港府擬就手機SIM卡實名制諮詢公眾，商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局副局長區志光及通訊事務總監梁仲賢今日（29日）下午舉行記者會，公布有關詳情。
保安局副局長區志光表示，儲值卡經常在不同罪行被使用，各類型騙案有上升趨勢，涉及金額高達5億6300萬，其中有不法之徒曾用儲值卡開啟虛疑銀行進行詐騙，警方日前拘捕29人被檢獲200多張儲值卡。
他提到，騙徒使用儲值卡作為犯案的工具，犯案因難以辨識，故可逃避警方追查，增加警方執法困難。
另外，不法之徒亦用儲值卡用作其他罪行，包括偷運人蛇，亦可用作遙控炸彈等。因此，他希望能夠盡快立法，防範不法之徒利用儲值卡犯案，以保護香港市民人身及財產安全。
區志光續指，就利用手機作遙控炸彈，外國有多宗事件與利用儲值卡進行引爆，而香港警方曾在2019年及2020年分別發現4宗利用電話引爆炸彈事件。
政府建議手機SIM卡實名制，太空卡用戶須提供姓名、出生日期及身份證明文件，另每名用戶最多向每個持牌人登記3張。詳情即看：【下一頁】
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：曾卓鋒