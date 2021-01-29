【廣華醫院地盤】香港營造師學會倡為地盤工友強檢　病毒檢測呈陰性方可工作

▲ 廣華醫院重建地盤累計5名工友確診。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情反覆，廣華醫院重建地盤累計5名工友確診，香港營造師學會會長謝偉正建議，應仿傚運輸行業，為整個地盤的工人、判頭、監工、營造師，以至後勤人員，以及曾進出地盤的相關人士，進行強制檢測，強制檢測過後，檢測呈陰性的人員須持証方可進入地盤工作，確保所有工人和員工的健康與安全。

他又指，雖然廣華重建地盤有5名工人確診感染新冠肺炎，但相信於疫情期間，建築工地大多已執行防疫措施。有鑒於地盤工作人員的聘用模式有別於其他行業，工人流動性高或會橫跨多個地盤工作，並與不同人士接觸和溝通，故此，當有確診個案時，容易出現緊密接觸者群組以外的感染者。加上有機會出現無症狀感染者，即使地盤已做足各項防疫措施，亦難防止地盤零感染。建造業議會及香港建造商會已為工地人員提供自願防疫檢測服務計劃，至今已為93個工地、逾2.2萬名工友檢測，亦檢測到病毒感染者。

廣華醫院重建地盤承建商中國建築工程（香港）有限公司指，1月27日下午公司收到衞生防護中心通知，證實該地盤有人士確診新冠肺炎，建議地盤停工14日。公司積極配合衞生防護中心的工作及採納其建議，當晚即時停工，並決定由1月28日起繼續停工至2月15日共19天，地盤將與相關部門保持緊密溝通。

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責任編輯：陳子謙