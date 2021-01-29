【新冠疫苗】政府設新冠疫苗一站式平台網頁　發放資訊及澄清不實信息

▲ 政府今日推出「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站。 （政府新冠疫苗一站式資訊平台截圖）

政府今日（29日）推出「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站 （www.covidvaccine.gov.hk），一站式向市民發放新冠疫苗的官方和最新資訊，當疫苗接種計劃正式展開後，網站亦會提供疫苗接種計劃的詳情，並會連結計劃的網上預約系統，方便市民在網上預約接種疫苗的時間和地點。



政府發言人表示，市民早日接種安全和有效的新冠疫苗，是防控疫情非常重要的一環，亦是市民回復較正常生活和香港經濟活動得以恢復的關鍵。接種疫苗不僅可以保護自己，亦可以保護其他人，並且可以減輕醫療系統的負擔。



專題網站以文字、資訊圖表和多媒體形式，就政府採購的新冠疫苗以及疫苗接種計劃發放準確和第一手的資訊，並澄清不實信息。網站目前主要內容包括：

最新消息：包括哪一種疫苗已通過嚴謹的審批程序，按《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）獲認可在本港緊急使用，以及獨立的顧問專家委員會就疫苗的專業建議和意見

常見問題：包括接種新冠疫苗的好處、可供選擇的新冠疫苗、使用新冠疫苗的建議、不同組別或情況是否應該接種新冠疫苗等，並對疫苗的誤解作出正確解說

教育及媒體資源：包括一系列短片、動畫和資訊圖表，介紹疫苗的安全、有效性和成分等資訊

「醫健通」及查詢疫苗接種紀錄：介紹「醫健通」和將來可透過「智方便」查詢疫苗接種紀錄

醫護專業欄目：載有給醫護人員參考的資訊和指引。

發言人說，當新冠疫苗接種計劃正式推出後，網站會詳細介紹計劃的細節，並會連結疫苗接種計劃網上預約系統。政府亦會推出短片清楚解釋網上預約的程序，以及在社區疫苗接種中心接種疫苗所需注意的事項。

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責任編輯：郭詩詩