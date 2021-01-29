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【明星扮靚】索媽熊黛林教纖體秘訣　3個簡易動作練成蜜桃臀+馬甲線+A4腰

娛樂 16:29 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

索媽熊黛林拍片教纖體，三個簡易動作練成蜜桃臀加馬甲線。

模特兒出身的熊黛林一向身型Fit爆，自兩年前升格為雙胞胎女兒的媽媽後亦未有鬆懈。而且熊黛林非常落力操fit身材，於去年40歲生日更分享了一輯大曬馬甲線的靚相。

最近，熊黛林更化成「健身KOL」，在小紅書拍片教網民簡單練成蜜桃臀和馬甲線的方法。

37歲熊黛林誕孖女做媽媽　新手媽媽Lynn堅持餵母乳

熊黛林與郭可頌育有一對孖女。（微博圖片）

分享修身秘笈

身為名模的熊黛林於2016年與郭可頌結婚後，翌年底宣布懷孕，並於2018年誕下一對可愛的雙胞胎女兒。

已為人母的她未有放鬆自己的身材管理，一直都維持著婚前的窈窕好身型。

於去年10月10日她的生日正日時，更在網上發佈了一輯靚相，穿著運動內衣的她大曬纖腰和馬甲線，十分自信。她亦非常大方，經常在內地平台「小紅書」分享她的修身秘笈。

熊黛林靠練高溫瑜伽Keep住小蠻腰 少吃零食飲汽水

熊黛林一直維持完美身材。（微博圖片）

日前，熊黛林以「宅家竟讓我越變越瘦？！」為題，發放一段不足兩分鐘的影片，教網友在疫情期間在家中，以及現時冬天黃金減肥時期。

熊黛林憑做3個動作練出蜜桃臀、馬甲線和「A4腰」。

熊黛林出席米蘭時裝周行catwalk　廿四孝媽咪時刻掛住囡囡

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起床後飲蜂蜜水

熊黛林指自己平日最愛穿牛仔褲，如果練好翹臀，穿起來會更加漂亮、線條更美，平日除在家或於劇組等待拍攝期間，也會做這些無器械的運動。

她更非常貼心地提示，記得要先做熱身才開始練習。

在開始3個簡易動作前，熊黛林分享了一個小貼士，教大家在早晨起床後，先飲用一杯蜂蜜水來喚腸胃。

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第一組：蜜桃臀

雙手撐地、雙膝跪地，伸直其中一隻腳，指尖往天方向踢，每邊腿踢40下，每次做三組。如果剛開始運動，覺得難度太高的可以由15至20下開始，往後慢慢增加。重點記得雙手和腰肢不要彎曲。

第二組：A4腰

平躺地上，雙腿合攏伸直抬起，慢慢升高至指尖向天，重點是雙腿不能彎曲，放下時不能碰到地上，要一直要懸空，同樣做40下，每次三組。

第三組：馬甲線

跟第二組同樣平躺地處，雙腿做踩單車的動作，重點是腰要伸直，雙手不要抓任何東西借力，雖然用力更多，但效果會更好。

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熊黛林以過來人的身份跟網友分享：「身材管理是一個日積月累的過程，你的付出和汗水一定會有回報的。想要有好的身材一起來跟我運動吧。」

同場加映：李佳芯訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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