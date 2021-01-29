粉嶺公屋母女涉自家印製偽「大牛」被捕　警方料已流出市面籲市民提防

▲ 一對居於粉嶺華明邨母女涉自家印製偽「大牛」被捕。（曾秋文攝）

一對母女2人組涉嫌近月以家用式噴墨打印機製造偽鈔並在新界區多間商店使用。警方商業罪案調查科經調查後，昨日（28日）把2人拘捕，並檢獲約值2.7萬元的500元面額偽鈔，其品質低劣，但相信已有近百張流出市面。被捕母女分別為43歲母親，報稱餐廳侍應，以及其22歲女兒，報稱任職文員，涉嫌「製造偽製紙幣」、「管有偽製紙幣」、「行使偽製紙幣」等罪名被捕。

商業罪案調查科偽鈔組A隊高級督察鄧國軒表示，留意到去年12月開始有一批共90張品質低劣的偽鈔流出市面，面額由20元至500元不等，集中在新界區的街市和小商戶，他們經情報分析及翻看大量閉路電視後，鎖定一名目標女子，至昨日（28日）晚上7時許，探員在旺角拘捕該名女子，在其身上檢獲7張500元的懷疑偽鈔紙幣。

警方其後將她押返粉嶺華明邨寓所，再檢獲一批同類型面額的500元偽鈔、合共23,500元的偽鈔和半製成品，以及一套製造偽鈔用具，包括家用式2合1噴墨打印機及其他工具，探員同時在單位內拘捕疑犯的女兒。

鄧國軒稱，今次檢獲的偽鈔只得2組序號，均是家用式噴墨打印機製造，再在偽鈔上的開窗式金屬線塗上金粉顏料，但質素低劣，紙質較滑，與真鈔有明顯分別，市民只要小心觀察便容易分別。

警方呼籲市民如找續鈔票的時候，不管是面額大或小的鈔票都要仔細檢查清楚防偽特徵，包括開窗式金屬線、動感變色圖案及凹凸手感。市民又如收到偽鈔，不可繼續使用並應馬上報警，因如企圖使用會觸犯刑事罪行條例第200章(管有偽鈔及行使偽鈔)的罪行，一經定罪，最高可被監禁14年。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文