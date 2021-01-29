  • 19°C
香港時間 : 2021129日 (週五) 15:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華語天后孫燕姿無預警推新歌　受疫情啟發包辦曲詞創作《餘額》

娛樂 15:34 2021/01/29

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

孫燕姿相隔19年再度創作曲詞新作。

華語天后孫燕姿去年6月出道滿20周年，曾驚喜舉行直播線上音樂會，令不少迷們感動不已。今日（29號），孫燕姿再度無預警地社交平台發布全新歌曲《餘額》，這也是她睽違19年的全詞曲創作。

距離上次的詞曲全創作發表，已經是19年前《Start》自選集中的《Someone》。相隔多時再度完成詞曲創作，燕姿表示：「這是我隔了很久寫了詞跟曲，還有黃婷老師一起，希望大家會喜歡。」

創作的靈感來自於很多地方，因為疫情關係暫停飛行的日子，可以重複去想很多事情，期間燕姿也聽了別人的故事，而後寫下《餘額》這首歌。

對燕姿來說，這首歌的重點詞是：「我沒有說多久沒想你，我害怕說後會想你…」當發現自己無法再給予，沒有餘額了，相信很多人都經歷過這個階段，不知所措的，或者生活中出現了裂縫，停滯了…。」

新單曲《餘頧》。

燕姿表示，「沒有刻意要讓這首歌悲傷，是一種淡淡的抒發！想要帶出的是一個滿溢無法負荷的感覺，勝於失去或者殘缺，希望讓聽到的人，可以發現，再次整理，然後，繼續 move on! 」

燕姿描述著新作《餘額》一開始聽起來是個情歌，但其實在某一個階段當你說：「我已經沒有餘額了。」是因為沒有辦法負荷、沒有辦法駕馭所有的事情，才會講出的一句話，就這麼一句貼切走心的話，在燕姿腦中盤旋著，因此歌曲便誕生了。

燕姿也再度以無預警的方式驚喜揭曉，各大數位平台已全面上線！對於一路支持她、陪伴她很久的歌迷朋友們，燕姿由衷的感謝道：「出新歌，很多時候是一個很孤單的路程，貼心的歌迷朋友不會逼我去做，感謝他們的耐心等待。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【真找數】摘叱咤女歌手獎後兌現開騷承諾　入行20年林二汶首開紅館演唱會
16:14 2021/01/22
【真找數】摘叱咤女歌手獎後兌現開騷承諾　入行20年林二汶首開紅館演唱會
【早餐界KOL】張敬軒工人遮遮再發功　軒仔開心分享「全包宴」：她一直都在
15:57 2021/01/27
【早餐界KOL】張敬軒工人遮遮再發功　軒仔開心分享「全包宴」：她一直都在
【媽媽追星】港媽「姜糖」迷上姜濤狂煲偶像影片　兒子呷醋投訴：無時間陪我
12:29 2021/01/28
【媽媽追星】港媽「姜糖」迷上姜濤狂煲偶像影片　兒子呷醋投訴：無時間陪我
歌手 孫燕姿 歌曲 疫情

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證
16:31 2021/01/28
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證
【可憐人妻】人妻埃及旅行愛上24歲小鮮肉　狠斬20年婚姻後慘遭嫌棄又老又肥
17:03 2021/01/28
【可憐人妻】人妻埃及旅行愛上24歲小鮮肉　狠斬20年婚姻後慘遭嫌棄又老又肥