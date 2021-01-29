華語天后孫燕姿無預警推新歌　受疫情啟發包辦曲詞創作《餘額》

▲ 孫燕姿相隔19年再度創作曲詞新作。

華語天后孫燕姿去年6月出道滿20周年，曾驚喜舉行直播線上音樂會，令不少迷們感動不已。今日（29號），孫燕姿再度無預警地社交平台發布全新歌曲《餘額》，這也是她睽違19年的全詞曲創作。

距離上次的詞曲全創作發表，已經是19年前《Start》自選集中的《Someone》。相隔多時再度完成詞曲創作，燕姿表示：「這是我隔了很久寫了詞跟曲，還有黃婷老師一起，希望大家會喜歡。」

創作的靈感來自於很多地方，因為疫情關係暫停飛行的日子，可以重複去想很多事情，期間燕姿也聽了別人的故事，而後寫下《餘額》這首歌。

對燕姿來說，這首歌的重點詞是：「我沒有說多久沒想你，我害怕說後會想你…」當發現自己無法再給予，沒有餘額了，相信很多人都經歷過這個階段，不知所措的，或者生活中出現了裂縫，停滯了…。」

▲ 新單曲《餘頧》。

燕姿表示，「沒有刻意要讓這首歌悲傷，是一種淡淡的抒發！想要帶出的是一個滿溢無法負荷的感覺，勝於失去或者殘缺，希望讓聽到的人，可以發現，再次整理，然後，繼續 move on! 」

燕姿描述著新作《餘額》一開始聽起來是個情歌，但其實在某一個階段當你說：「我已經沒有餘額了。」是因為沒有辦法負荷、沒有辦法駕馭所有的事情，才會講出的一句話，就這麼一句貼切走心的話，在燕姿腦中盤旋著，因此歌曲便誕生了。

燕姿也再度以無預警的方式驚喜揭曉，各大數位平台已全面上線！對於一路支持她、陪伴她很久的歌迷朋友們，燕姿由衷的感謝道：「出新歌，很多時候是一個很孤單的路程，貼心的歌迷朋友不會逼我去做，感謝他們的耐心等待。」

