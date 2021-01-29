食安中心抽檢40個賀年食品樣本　全部通過檢測

▲ 食安抽檢40個新年食品樣本全部通過檢測。

農曆新年將至，食物安全中心從不同零售商包括網上零售商，抽取了糕點，如蘿蔔糕和年糕、油器如煎堆和油角、糖果、湯圓、果仁及海味等樣本進行化學、微生物及營養成分測試，40個樣本全部通過檢測。

化學檢測包括防腐劑、抗氧化劑及金屬雜質等。微生物檢測包括多種能引致食物中毒的致病菌。營養成分測試則檢測樣本的總脂肪和糖等含量，與其營養標籤上的標示值是否相符。

食安中心發言人建議消費者到可靠及衞生的店鋪購買賀年食物。購買預先包裝的糕點及小食時，要留意包裝是否完好和食用期限，亦應參考包裝上的營養標籤，了解食物中的糖、鹽（鈉）及脂肪等含量，從中作出健康的選擇。購買散裝食品，如糖蓮子、果仁及瓜子時，則要注意食物容器是否清潔及店鋪員工的個人衞生情況。



發言人說，市民應選購色澤自然的食品，例如特別亮白的開心果可能經過漂白加工，而表面有不尋常光澤的瓜子則可能添加了礦物油，食用這些食品可引致腸胃不適；購買糕點後，如非即時食用，應放入雪櫃或按包裝上的說明存放，並應在食用限期前食用。就熱食的糕點，在進食前應先徹底翻熱，並盡快食用，避免長時間放於室溫。至於果仁及瓜子等食品，不可貯存過久。若發現食品發霉或有異味，便不應進食。



發言人提醒市民新年期間要保持均衡飲食，避免過量進食高能量、高糖分、高鹽分或高脂肪的食品。市民可瀏覽食物安全中心網頁（www.cfs.gov.hk）以獲得更多食物安全小貼士。

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責任編輯：郭詩詩