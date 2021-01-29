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機管局更新機場島限制區範圍　今日起生效

社會 15:54 2021/01/29

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機管局更新機場島限制區範圍。（資料圖片）

機管局表示，因應香港國際機場的最新設施及三跑道系統項目建造工程的最新發展所衍生的限制區界限改動，現有的《機場管理局條例（限制區地圖）令》（第483章）已作修訂。相關的法例修訂已於去年11月27日在憲報刊登，並於今天（29日）起生效。

是次限制區界限的改動概述如下：

  • 限制區將擴大至毗鄰香港國際機場現有北海堤的部分範圍，以配合三跑道系統項目中，旅客捷運系統及行李處理系統的隧道建造工程
  • 限制區將擴大至毗鄰香港國際機場現有北海堤的部分範圍，以額外設置一所保安管制站，配合三跑道系統項目的建造工程
  • 限制區將擴大至新建成的旅客捷運系統車廠（新車廠）及位於新車廠不同樓層的相關輔助辦公室、設備及基礎設施，以配合新車廠投入服務及運作
  • 限制區將擴大至位於一號客運大樓西大堂第2至5層的兩組新設扶手電梯，以改善通道連接至來往一號客運大樓西大堂與中場客運廊之間的旅客捷運系統折返線

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責任編輯：陳子謙

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