【BNO移民】外交部1月31日起不再承認BNO護照　並保留採取進一步措施的權利

▲ 外交部1月31日起不再承認BNO護照。

英國政府宣布，自1月31日起，調整後的英國國民（海外）（BNO）護照及簽證政策正式生效。中國外交部發言人趙立堅今日（29日）回應指，自1月31日起，中方不再承認所謂BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

趙立堅表示，英方罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂「量身定制」的具有英國國民（海外）BNO身份的香港居民赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍，試圖把大批港人變成二等英國「公民」，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質，英國現在所謂的BNO已經不再是原來的BNO。

他強調，此舉嚴重侵犯中國主權、粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則；中方對此強烈憤慨、堅決反對。

英國政府剛宣布，將於本月31日起，開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請BNO居留簽證，相關持有人可於2月23日起，透過手機應用程式掃描護照辦理，毋須到簽證申請中心，並延長「特許入境許可（LOTR）」至3月底。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳子謙