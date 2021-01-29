【家務戰場】6位「媽寶女孩」做家務一團糟　教官古明華狠批：唔合格娶唔過

ViuTV全新節目《家務戰場》將於下周一（2月1日）播出，節目找來6位「媽寶女孩」Rose Ma、陳婉婷、貝依霖、伍詠詩、王頌茵、邱晴在一起，由主持朱晉傑（CK）、小占及嘉賓教官古明華執起教鞭，教導她們做不同的家務。

首集，6位女孩被安排一起入住大屋，齊接受集中訓練。她們首個任務就是要為空置的房間添置所需用品，並將房間打掃乾淨，她們到達家品店選購所需物件，例如清潔用品、消毒噴霧、床上用品等等。

可是如此簡單的任務，她們已錯漏百出，被古明華評價:「其實我不是很了解現時年輕一代為何會弄成如此？這當然她們每個都好有個性，但是很好多事都沒顧慮到，尤其是剛才買完東西回來，發覺她們不是很愛自己，因為很多生活上的東西她們都沒考慮到。」

他續指：「希望緊接的幾日，會見到她們另外一面，成熟的一面，可以嫁俾人的一面，現象她們是不可以嫁俾人，我不知現在的後生仔如化何，總之如果嫁俾我一個這樣的男人，是不合格囉!」

另外，王頌茵(Kathy仔)及邱晴二人被分為同組，二人接受神秘任務，為眾人準備早餐，結果慘不忍睹，麥皮如泥漿般「杰撻撻」，中式炒麵的麵餅未經煮滾，只用水喉水凍水沖一沖就落鑊炒，硬到無法食用。

古明華再次睇到火滾:「表現直情是離譜，我簡直觀賞了一個世紀煮食大戰，生麵直接用凍水淋兩下，就話洗乾淨拿去炒，完全是錯，錯得好離譜，個鑊見到我就把幾火，燒到個鑊好似要爆一般，出煙出到如火燭，變成黑色，我們睇到火滾，不是她們煮到火滾呀！」

