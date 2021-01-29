【新冠肺炎】今日新增50宗確診個案　48宗本地感染包括16宗源頭不明

▲ 今日新增50宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，累計共10,372宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。



今日再有一名輸入個案的患者感染新變種病毒秼，該名男士由杜拜抵港。詳情即看：【下一頁】

確診大廈方面，今日再多4幢大廈列入強制檢測範圍，而荃灣的綠楊新邨R座18樓疑有環境污染。詳情即看：【下一頁】

瑪麗醫院心胸外科病房天花出現滲漏，一名病人被濺中。詳情即看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

北角東發大廈A、B、C和D座昨晚7時起列為「受限區域」，行動沒有找出確診個案，特首林鄭月娥認為受限檢測有實際需要。詳情即看：【下一頁】

行動中發現約15人未進行強制檢測，會向他們定額罰款5,000元及發強制檢測令。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩