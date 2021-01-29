  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】87歲男家中暈倒送院後離世　家人先後確診經驗屍始知染疫

社會 16:52 2021/01/29

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，累計共10,372宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

張竹君指出，今日確診的一名87歲男子（個案編號：10324）為早前確診者的家人；今日另有一名家人確診。他於1月10日發病，1月23日在家中暈倒後送院，其後離世，富山殮房法醫為患者抽取樣本後，證實確診。

北角東發大廈A、B、C和D座昨晚7時起列為「受限區域」，行動沒有找出確診個案，特首林鄭月娥認為受限檢測有實際需要。詳情即看：【下一頁】

行動中發現約15人未進行強制檢測，會向他們定額罰款5,000元及發強制檢測令。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【北角東發大廈封區】15人未有強制檢測遭票控5000元　有食肆稱整晚未獲安排檢測批做法無理
今日 12:44
【北角東發大廈封區】15人未有強制檢測遭票控5000元　有食肆稱整晚未獲安排檢測批做法無理
小學女教師校內墮樓斃命裁定死於自殺　死因庭指校長「咬住唔放」將死者推向不能承受的邊緣
今日 12:24
小學女教師校內墮樓斃命裁定死於自殺　死因庭指校長「咬住唔放」將死者推向不能承受的邊緣
【電話卡實名制】政府建議「太空卡」實名制　用戶須提供姓名、出生日期及身份證明文件　每名用戶最多向每個持牌人登記3張
今日 14:37
【電話卡實名制】政府建議「太空卡」實名制　用戶須提供姓名、出生日期及身份證明文件　每名用戶最多向每個持牌人登記3張

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證
16:31 2021/01/28
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證
【小被被】不慎撕破女友的「小被被」 男子被女友「往死里打」肋骨斷了4根
14:21 2021/01/28
【小被被】不慎撕破女友的「小被被」 男子被女友「往死里打」肋骨斷了4根