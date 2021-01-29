【新冠肺炎】87歲男家中暈倒送院後離世　家人先後確診經驗屍始知染疫

▲ （資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，累計共10,372宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

張竹君指出，今日確診的一名87歲男子（個案編號：10324）為早前確診者的家人；今日另有一名家人確診。他於1月10日發病，1月23日在家中暈倒後送院，其後離世，富山殮房法醫為患者抽取樣本後，證實確診。

北角東發大廈A、B、C和D座昨晚7時起列為「受限區域」，行動沒有找出確診個案，特首林鄭月娥認為受限檢測有實際需要。詳情即看：【下一頁】

行動中發現約15人未進行強制檢測，會向他們定額罰款5,000元及發強制檢測令。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩