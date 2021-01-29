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【賤男機師】虐待逼瘋未婚妻殺2歲兒囚15年　機師與空姐小三誕2女雙宿雙棲

親子 16:56 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

已為人父的34歲機師因偷食空姐性情大變，逼瘋未婚妻殺害自己的兒子。

歐洲最大廉航Ryanair曾爆出一宗機師逼瘋未婚妻殺子案，34歲涉案機師因搭上空姐同事後性情大變，精神上不斷虐待未婚妻，導致未婚妻精神崩潰殺死兩人的23個月大兒子，自己則自殺未遂，被判入獄15年，機師亦服刑5個月後出獄，近日被揭發已搬入空姐小三住所，還早已誕下兩女。

據英國《每日郵報》報道，現年34歲的Ryanair機師Peter Chilvers與未婚妻Magdalena Lesicka於2010年一個派對上認識，不久拍拖同居，起初兩人都好恩愛，但至2014年，機師搭上了空姐同事Lisa Spencer，原來當時機師與未婚妻已訂婚，暗中享受齊人之福。之後機師與未婚妻誕下一子James。

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控制狂機師長期虐待未婚妻

據後來的法庭文件顯示，機師原來是一名控制狂，他於2015年至2017年對未婚妻作出瘋狂控制行為，包括需以主僕關係互稱、限制交友圈、管控財政、強迫她吞下自己頭髮及進行污辱性性行為等。

Magdalena於2017年發現自己再度懷孕，但因無法承受「遭虐待、侮辱」的不誠實關係決定墮胎，並欲帶兒子離開，但機師威脅她稱，其財力恐無法令她取得兒子的撫養權，更多次威脅，如果她執意不讓自己擁有兒子的共同撫養權，就會殺死她。

言語逼瘋未婚妻殺子

法庭文件還指出，機師不但對Magdalena精神虐待，更慫恿她去殺死兒子。在不斷的言語脅迫下，Magdalena的精神情緒崩潰，一次與兒子獨處在家時，持刀將兒子刺死，並試圖自殺。最終兒子因失血過多身亡，Magdalena自殺未遂被控謀殺，判監15年。

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搬入小三家 被揭早有2女

而機師則被判囚18個月，最近提早放監改為接受電子監控，僅坐牢5個月。近日該名機師被影到抱著一名女孩外出，再次引起外界憤怒，將他的惡行翻舊帳。

Magdalena的母親Iwona向傳媒公開指控，機師一出獄就搬到空姐小三的家居住，且發現他們早育有2名女兒，Iwona心碎地說︰

我女兒把一生都奉獻給了他，但他根本不配做人！

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責任編輯︰林綺玲

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