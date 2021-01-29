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【確診大廈】再多4幢大廈列入強制檢測範圍　綠楊新邨R座18樓疑有環境污染

社會 16:44 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

綠楊新邨R座18樓累計7人中招，疑有環境污染。

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，累計共10,372宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

張竹君指，今日有多幢大廈會列入強制檢測範圍，包括：

  • 深水埗麗安邨麗平樓，2個單位染疫
  • 油麻地窩大老道榮德大廈，1個單位有1名人士染疫
  • 紅磡溫思勞街31號，1個單位有1名人士染疫
  • 紅磡必嘉街樂嘉大廈，1個單位有2名人士染疫

張竹君又提到，鴨寮街173-175號早前在污水樣本檢測仍然持續呈陽性，今日找出1宗確診個案；另外須強制檢測的綠楊新邨R座，18樓有4個單位確診，累計6人確診，另有1位初步確診，估計可能該層環境有污染，同層其他4個單位住戶會列為密切接觸者須檢疫。

至於早前出現爆疫的廣華醫院重建地盤，今日再多5名工友確診，累計10人中招，會被列入強制檢測範圍；至於早前爆發群組的紅磡永明粥店暫有10人確診，當中涉及7名員工和3名家人。她又補充，大廈到訪名單上的北河街市政大廈有10名確診病人到訪，當中並沒有涉及工作人員。

北角東發大廈A、B、C和D座昨晚7時起列為「受限區域」，區域內人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，相隔逾16小時，政府今早（29日）11時半完成受限區域執法行動，有關解封詳情，按圖即看：

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同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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