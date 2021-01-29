【新冠肺炎】瑪麗醫院隔離病房天花再出現滲漏至下層　一名病人被濺中

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，累計共10,372宗病例，另有逾30多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

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劉家獻表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得宗呈報個案64宗，而今日再多63名確診病人出院，並9,302康復出院。

劉家獻提到，瑪麗醫院心胸外科病房天花出現滲漏，該病房上層為隔離病房，住有確診病人。他續指，一名病人被上層的滲出的水滴中，為審慎起見，醫院已將病人進到隔離病房進行醫學監察，另外有一名護士及支援員工同被滴中，須進行醫學監察。經檢測後，所有結果呈陰性，而滲漏水中未有發現病毒，而醫院已將病房進行消毒及緊急維修，有12名病人受到影響，當中有兩宗排期的手術需改期，故向受影響病人致歉。

對於去年已出現滲漏下層的同類事件，劉家獻回應指當時已進行緊急維修作出應對，包括加強水箱功能等。他指，醫院已決定在下星期進行全面渠管維修及改善工程，預計一至兩星期完成，心胸外科病房病人將轉到其他病房，亦有部分隔離病房需要關閉。

另外，現時有811名確診病人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中30人情況危殆、34人嚴重、747穩定；現時正使用1,220張負壓病床及672間負壓病房，使用率分別為67%及75%。

劉家獻表示，截至今日（29日），醫管局現有8100萬個口科口罩，呼吸器有750萬個，全面罩有970萬個，保護衣有1200萬件，現時裝備可供使用6個月。

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記者：曾卓鋒