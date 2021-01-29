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【一代玉女】49歲酒井法子新片搏盡全裸演出　戒毒重新出發凌晨做瑜珈變養生美魔女

保健美顏 17:45 2021/01/29

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49歲酒井法子新片搏盡全裸演出。

即將踏入50歲的著名日本女星酒井法子，2009年因藏毒、吸毒而名聲大跌，事業及形象大跌，足足苦候5年才成功與新經紀公司簽約，拍攝電影《空蟬之森》，但又因製作公司破產，令上映日子遙遙無期。而最近終於決定在2月5日上映，有報道就指酒井在新片中有大膽情慾戲，預告片中更閃現一段鏡頭，引人好奇。

酒井法子在電影《空蟬之森》中有大膽演出。（圖片來源：Twitter劇照）

據日本媒體《週刊實話》報道，酒井法子在《空蟬之森》中有大膽演出，為求場面逼真，更豁出去自願全裸上陣，香豔程度連現場工作人員也引起生理反應。又大讚酒井身材保養得宜，完全不像媽媽級人馬。

然而因拍攝超時超支，加上電影製片山本風彬陷入財務危機，最終電影未能上映，而製片公司亦宣告破產，一眾演員及工作人員也被拖欠片酬及薪金，唯獨酒井例外。據指，酒井在簽約時，已要求片商先支付700萬日圓（約港幣52萬元）片酬。電影上映在即，山本風彬就拖欠其他演員片酬一事致歉，亦承諾取得票房收入後，將優先向劇組人員支付薪水。

而盛傳酒井在戲中有裸露演出，預告片亦閃現一幕疑似情慾場面。點擊睇預告片：

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酒井法子曾經是一代玉女明星代表，早年主演劇集《同一屋簷下》、《星之金幣》等紅極一時，在1998年因懷孕與衝浪手高相祐一結婚，並誕下一子。2009年她與丈夫被警察發現藏有冰毒，演藝事業盡毀，並進行戒毒療程，2010年正式離婚，並出版《贖罪》一書。

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不過酒井並未放棄事業，近年她轉戰內地市場，開設微博帳號，上年8月曾公開自己最近都是清晨5點起床做瑜珈，並大曬做拱橋的相片，顯示筋骨柔軟。在飲食方面，酒井透露自己早上攝取蛋白質為主，午餐是蔬菜加雞肉，更戲言自己的菜單是「肌肉食堂」。

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而在感情方面，日本媒體《週刊文春》2019年底曾爆出酒井有新歡，男方為東京證券交易所上市公司的49歲專務董事，據指男方是酒井忠實粉絲，二人經常出雙入對，很快便墮入愛河。

不過，該男子被週刊大爆原來早已結婚，有一名中國籍妻子。報道指，妻子於其社交平台帳戶透露今年10月已在外國開始新生活，甚少回日本，但當得知丈夫與酒井法子有染後大為震驚。

同場加映：【自在生活】《同一屋簷下》三佬石田壹成變光頭佬　患抑鬱症拒絕對話搬離東京病情好轉

在90年代人氣日劇《同一屋簷下》飾演「三佬」柏木和也的男星石田壹成（いしだ 壱成）久未露面，去年7月卻亮相電視節目《爆報！THE FRIDAY》，節目組直擊他現時一家三口的家庭生活。淡出螢幕多時、年屆45歲的石田壹成，現已成為光頭大叔，他更透露在女兒出生後抑鬱症發作，已於去年3月從東京搬往金澤石川縣白山市定居，病情才得以改善。

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責任編輯：羅嘉欣

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