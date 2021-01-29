【林建名喪禮】劉德華黎明古天樂致哀　追思會由許冠傑獻歌悼念故友

▲ 林建名今設靈舉行追思會。

大名娛樂老闆及知名商人林建名於1月8日因淋巴癌病逝，享年84歲。今日（1月29日）家屬為林建名舉行喪禮，親友向人稱「大少」的林建名作最後致敬。林建名在圈中人緣極佳，多位巨星藝人今日均有送上花圈悼念。

林建名喪禮今日（29號）選址香港殯儀館舉行，下午起不少圈中人都有送上花牌，向林建名最後道別。

致送花圈的藝人明星包括劉德華、古天樂、張學友、黎明、成龍、譚詠麟、黃百鳴、陳百祥、陳慧嫻、周慧敏、倪震等。

喪禮靈堂布置簡潔而莊嚴，在林建名遺照兩邊布滿白色鮮花。

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喪禮上亦有派發印有「永遠思念林建名博士」的紀念冊，當中內頁並有「永遠懷念開心大少」。內頁則有已故詞人黃霑填詞的《笑傲江湖》歌詞，同時有多張林建名生前跟演藝界、體育界和政商界名人的合照。

林建名的契仔契女胡渭康及戴夢夢，亦於下午到達靈堂送別。

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▲ 子女在紀念冊撰寫悼文。（東星圖片）

追思會主題「滄海一聲笑」

林建名的四名子女，包括大女林煒珊、二女林煒琦、三女林煒珽和細仔林孝信亦有在冊中撰文哀悼父親。

今日追思會以許冠傑自彈自唱《這一曲送給您》獻歌的片段作結。大會表示今次追思會的主題是「滄海一聲笑」，並說：「大少生前喜歡將歡樂帶給大家，希望今日大家能懷着輕鬆心情送別大少。」

女兒林煒珊與煒珽向傳媒致謝，並一度哽咽，形容爸爸樂善好施，對公益服務貢獻良多，且相識遍天下。

她透露父親生前常跟許冠傑食飯，今次是歌神主動提議拍片，子女均感動對方以歌聲向爸爸致敬。另外，女兒透露父親將會安葬在家族墓園。

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林建名是富豪林百欣與元配賴元芳所生的長子，人稱「大少」，另一著名商人林建岳為林建名同父異母的弟弟。

林建名畢業於拔萃男書院、英國倫敦市學院商科及倫敦貿易學院紡織系。他開設大名娛樂有限公司投資娛樂事業，而一生風流的他共歷三段婚姻，可惜都離婚收場。而他亦曾跟何傲兒一段情最被談論。

今年1月8日，林建名因患淋巴癌病逝，享年84歲。