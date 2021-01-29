  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無知港男】淘寶天竺鼠連累集運全車被扣查　網民斥港男：睇天竺鼠車車睇上腦

休閒消費 17:30 2021/01/29

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

一名港男在內地淘寶天竺鼠，連累集運公司貨車被扣查。

近期日本羊毛毯卡通《天竺鼠車車》大熱，飼養天竺鼠成為熱潮，可是或會出現亂買寵物，甚至棄養的情況。一名住在馬鞍山的港男更在內地淘寶天竺鼠，而活體屬違禁品，不得集運到港。該港男未有如實申報連累全貨車被扣查，更惡人先告狀，涉對香港集運散播惡言。

港男淘寶集運天竺鼠

香港集運今日（29日）在facebook專頁發帖文，交代今天有一中港車查獲大量沒有報關之違禁貨物，令其他屬香港集運公司的貨車也一併被扣查，對延誤表示抱歉，員工連續工作了至少20小時，趕緊去處理該車其他貨物。

天竺鼠被裝在細小紙箱集運。（圖片：香港集運facebook）

事源是一名居於馬鞍山名為Kevin的顧客，涉在內地淘寶一隻天竺鼠。他未有如實申報，而倉庫員工不會一一核實集運內容，可知道冰鮮肉類、急凍物品及活體，包括蟲、老鼠、貓狗、蛇等是不能發貨，隱瞞申報和違禁物品會令到車輛扣押查車，並嚴重延誤了之後的中港車發貨。

寵物隨時在運送途中沒命

天竺鼠被放在一個細小的紙箱，放有水果，但未見其他糧水，紙箱內沒有任何寵物籠去保護天竺鼠，牠隨時被壓及亂丟而受傷甚至沒命，涉虐畜。香港集運表示強烈譴責買天竺鼠者，牠現時由東莞倉庫同事代照顧。

我們不會沒收棄掉，不會發貨退貨，該會員不用四處散播香港集運遺失你的貨物及客服沒有禮貌， 我們是扣起了，歡迎自行到東莞倉庫領回，否則同事會接收代為照顧。為了其他動物著想，已把你放進禁運黑名單。

香港集運將買家列黑名單

香港集運強調動物不可集運，請善待及愛護所有動物，他們是活生生有生命的，反諷地寫「對倉鼠小姐未能到港團圓致歉」。

此外，同車亦有冰鮮雞違禁物品。現時疫情下，國內加強對跨境車輛檢疫，海關加強檢查中港車貨物，將會影響入倉及集運到港時效，集運者切勿違規購買及不申報違禁品。

網民斥責買家漠視生命

對於港男亂買天竺鼠，大量網民斥責他漠視生命，更惡人先告狀，實在可恥。有關留言如下：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI 

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【天竺鼠車車】極治癒日本動畫網上爆紅　《PUI PUI天竺鼠車車》撼贏《進擊的巨人》
12:44 2021/01/28
【天竺鼠車車】極治癒日本動畫網上爆紅　《PUI PUI天竺鼠車車》撼贏《進擊的巨人》
【食用安全】淘寶買番薯集運4日抵港　樓主：淘咗兩次都爛曬
11:10 2021/01/22
【食用安全】淘寶買番薯集運4日抵港　樓主：淘咗兩次都爛曬
【食用安全】淘寶買麵包不滿集運8日才抵港　港女：食物已發霉仲有25公斤未到
11:27 2021/01/20
【食用安全】淘寶買麵包不滿集運8日才抵港　港女：食物已發霉仲有25公斤未到
天竺鼠 淘寶 虐待 網絡熱話 棄養 馬鞍山 香港 東莞

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證
16:31 2021/01/28
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證
【小被被】不慎撕破女友的「小被被」 男子被女友「往死里打」肋骨斷了4根
14:21 2021/01/28
【小被被】不慎撕破女友的「小被被」 男子被女友「往死里打」肋骨斷了4根