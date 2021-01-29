【無知港男】淘寶天竺鼠連累集運全車被扣查　網民斥港男：睇天竺鼠車車睇上腦

▲ 一名港男在內地淘寶天竺鼠，連累集運公司貨車被扣查。

近期日本羊毛毯卡通《天竺鼠車車》大熱，飼養天竺鼠成為熱潮，可是或會出現亂買寵物，甚至棄養的情況。一名住在馬鞍山的港男更在內地淘寶天竺鼠，而活體屬違禁品，不得集運到港。該港男未有如實申報連累全貨車被扣查，更惡人先告狀，涉對香港集運散播惡言。

港男淘寶集運天竺鼠

香港集運今日（29日）在facebook專頁發帖文，交代今天有一中港車查獲大量沒有報關之違禁貨物，令其他屬香港集運公司的貨車也一併被扣查，對延誤表示抱歉，員工連續工作了至少20小時，趕緊去處理該車其他貨物。

▲ 天竺鼠被裝在細小紙箱集運。（圖片：香港集運facebook）

事源是一名居於馬鞍山名為Kevin的顧客，涉在內地淘寶一隻天竺鼠。他未有如實申報，而倉庫員工不會一一核實集運內容，可知道冰鮮肉類、急凍物品及活體，包括蟲、老鼠、貓狗、蛇等是不能發貨，隱瞞申報和違禁物品會令到車輛扣押查車，並嚴重延誤了之後的中港車發貨。

寵物隨時在運送途中沒命

天竺鼠被放在一個細小的紙箱，放有水果，但未見其他糧水，紙箱內沒有任何寵物籠去保護天竺鼠，牠隨時被壓及亂丟而受傷甚至沒命，涉虐畜。香港集運表示強烈譴責買天竺鼠者，牠現時由東莞倉庫同事代照顧。

我們不會沒收棄掉，不會發貨退貨，該會員不用四處散播香港集運遺失你的貨物及客服沒有禮貌， 我們是扣起了，歡迎自行到東莞倉庫領回，否則同事會接收代為照顧。為了其他動物著想，已把你放進禁運黑名單。

香港集運將買家列黑名單

香港集運強調動物不可集運，請善待及愛護所有動物，他們是活生生有生命的，反諷地寫「對倉鼠小姐未能到港團圓致歉」。

此外，同車亦有冰鮮雞違禁物品。現時疫情下，國內加強對跨境車輛檢疫，海關加強檢查中港車貨物，將會影響入倉及集運到港時效，集運者切勿違規購買及不申報違禁品。

網民斥責買家漠視生命

對於港男亂買天竺鼠，大量網民斥責他漠視生命，更惡人先告狀，實在可恥。有關留言如下：

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責任編輯：王明芳