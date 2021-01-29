老師校內墮斃死於自殺　胞妹哽咽感謝官「還死者一個公道」

▲ 死者胞妹林麗珠(右)感謝死因裁判官還死者一個公道。林欣樂攝

東華三院李東海小學女教師林麗棠於2019年在校內墮樓身亡，死因裁判官今（29日）裁定死者死於自殺。死者胞妹林麗珠聽取裁決後哽咽稱，多謝裁判官認真審視證據，並希望「代表家姐多謝佢，佢還咗家姐一個公道」，認同她在工作上並無犯下大錯，甚至認同她對教育工作的熱誠。

死者胞妹林麗珠於散庭向記者表示，感謝裁判官的關心說話，她坦言20個月以來的確過得辛苦，但她表示會努力，而裁判官亦已「講得好清楚咩人需要負責」，任何閱讀判決內容的人也能明辨。

林麗珠強調，希望教育局能認真審核時任校長羅婉儀是否仍然有資格獲得以公帑支付的強積金，可就此向教育界人士展示，應該如何擔任上司，以及應如何為作為承擔後果。她知道死者自殺對學生的影響，但不愉快事件已發生，希望其他人能吸取教訓。

被問到對時任校長羅婉儀有何想法，林麗珠稱她本來對羅有點抱歉，但經歷過多天聆訊後「真係冇」，批評羅仍然推卸責任，提醒羅拿著聖經宣誓時，她所相信的神會作出最適當的審訊，林父在旁亦不禁拭淚。

另外，東華三院前主席王賢誌亦以個人身分旁聽，並在裁決後上前慰問家屬。

時任校長羅婉儀離開法庭時以雨傘遮擋上身，並指裁判官的說法與事實有距離。

裁判官周慧珠於裁決時，曾讚揚東華三院有真誠檢討，並建議東華三院須徵求同意才可披露投訴人身分，以及確保教育科職位的新舊交接妥善等。

東華三院及屬下李東海小學法團校董會其後在其網頁發聲明指，感謝死因裁判法庭召開是次研訊，會切實研究如何落實相關建議。院方及校董會對林老師離世感到傷痛及惋惜，再次向死者家屬致以深切慰問。

▲ 教協副會長莊耀洸（左）、會長馮偉華（中）及副會長葉建源（右）今亦到庭旁聽。林欣樂攝

教協會長馮偉華今亦到庭旁聽，馮表示，教協認為今次死因庭能夠還原真相，還林麗棠老師一個公道，並形容本案是一件職場欺凌事件，當中揭示制度上的許多問題，希望教育局檢討整個教育界會否有類似問題，並作出改善，避免悲劇再次發生。

馮提醒校長或管理層，在追求效率的同時，應該注意在學校內建立關愛文化；他又鼓勵目擊欺凌事件的同事，應該挺身而出，「講句公道說話」，可阻止事件惡化。

教協副會長葉建源表示，死者是認真教學、勤奮、盡責的老師，認為今次死因研訊令真相大白，希望死者能安息。上司下屬與之間，若存在不尊重的態度，若情況極端，或會造成悲劇，校方應特別留意及照顧有抑鬱症的同事。

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記者：林欣樂