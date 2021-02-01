【致肥陷阱】2件鹹糕點熱量=1碗飯　中醫：切忌空腹進食賀年食品

▲ 林醫師指出，糕點的食材性味各不同，要視乎個人體質及身體狀況選擇。

農曆新年臨近，賀年糕點再加上煎堆油角等，美食當前令人難以抗拒。若不節制飲食，不但可能引致消化不良、喉嚨痛等問題，也有機會削弱個人抵抗力。註冊中醫師林家揚指出，健康飲食的關鍵，是要吃得有智慧。糕點的食材性味各不同，要視乎個人體質及身體狀況選擇。

賀年糕點五花八門，從中醫角度如何評價各種糕點屬健康抑或邪惡？林家揚醫師表示難以一概而論，視乎當中使用的食材和比例，還有各人所屬的體質及身體狀況。

他舉例說：「馬蹄糕、椰汁紅豆糕、紅棗糕等甜糕，糖含量相對較高，易生痰濕，脾濕痰多，易咳嗽，不宜多吃。蘿蔔糕及芋頭糕有臘腸臘肉，相對較高脂，難消化，三高、肥胖、容易積滯等人士要慎吃。至於糖尿病患者，無論鹹糕和甜糕，都容易引致血糖上升，特別要注意進食分量。」

▲ 林家揚中醫師表示，勿將賀年糕點當飯吃，也不要空腹進食賀年食品，因為容易過量進食。（被訪者提供）

馬蹄清熱 芋頭健脾

他指出，馬蹄性質寒涼，能清熱生津、化痰利氣，對於熱型、陰虛人士來說，是健康的；但若是寒型、陽虛、氣虛，則不太合宜。芋頭雖可以健脾補虛氣，但容易造成氣滯，因此對於兼夾痰濕或有消化問題的氣虛人士，不宜大量進食。

至於含有糯米的糕點，如年糕，對於氣虛、陽虛引起的汗出過多、食慾不振、小便頻多的人，有一定幫助。但要注意，糯米糕點性質溫補，比較黏滯，較難消化，對於熱型、陰虛、痰濕體格人士，以及外感風熱、濕熱黃疸、胃脹、便秘、老弱幼病人來說，不大健康。糯米補而不散，容易加重身體的氣血和濕氣凝聚，患有關節疼痛的人也不宜多吃。

長者宜少吃糯米製糕點

他特別提醒脾胃功能較弱的長者，宜選容易消化的食物，避免糯米、豆類、奶製品，勿一次進食太多。尤其是年糕等黏性高的糕點，容易鯁喉，要加倍小心。若有三高、痛風、心腦血管疾病者，更要堅持三低一高（低脂、低鹽、低糖及高纖）的選食原則。

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一般而言，品嘗賀年糕點要留意以下各點：

進食量：兩件鹹糕點的熱量等於1碗飯。假如一餐當中吃幾件不同口味的糕點，很容易超出所需要攝取的熱量。若吃了賀年糕點，應減少進食含碳水化合物、蛋白質、脂肪和高卡路里的食物。另外，不要空腹進食賀年食品，因為容易過量進食。熱型體質人士進食煎炸後，則宜多吃蔬果或喝礦泉水。他強調：「若把賀年糕點當飯食，很容易出事，導致各種腸胃問題，尤其是長者。」

醬汁配搭：一般鹹點的沾醬，都屬高脂、高鈉。

烹調方法：煎炸糕點大幅增加油脂攝取和食物燥性，甚至產生致癌物質。故建議選擇優質油類，如橄欖油，並以烘焗或蒸的方式代替煎炸。

食品添加劑：市面上的糕點許多有色素、增味劑、增稠劑、防腐劑等，長期或大量食用，有損健康。

自製蘿蔔糕減寒有法

林醫師指出，自製賀年糕點始終最健康。如自製蘿蔔糕，可選擇多蘿蔔、少粉漿，減少攝入澱粉質，並且可用素食材，如菇類、蝦米、紅蘿蔔及粟米，取代臘味與肥肉。此外，可使用天然調味，減用糖與油。另建議寒型、陽虛及氣虛人士製作蘿蔔糕時，先將白蘿蔔汆水、加入薑蓉，或延長蒸煮時間，減低寒性。

常見體質及飲食須知

林醫師表示，體質分多種，每個人並非只限於一種體質，也可夾雜不同體質。請參考以下資料，看看自己有哪些體質類型的特性。

1.寒型/陽虛：寒型特點是怕冷、無汗、四肢不溫暖，出現頭、腹、身體局部疼痛。陽虛則會嚴重怕冷、四肢冰冷、喜飲暖水、乏力、大便如水狀。

忌食過多白蘿蔔、馬蹄、木耳、芹菜、紹菜、草菇、蘑菇、白菜、蟹。

2.熱型/陰虛：熱型臨床常見身熱、怕熱、口乾、大便乾硬、汗臭等。陰虛的表現，就包括煩熱、潮熱、盜汗、面顴紅、失眠多夢和反覆口舌生瘡。

忌食過多蝦、糯米、雞、淡菜、滷水、酒、朱古力、辛辣、香燥、煎炸物、甜食及油膩食物。

3.氣虛：氣不足或說話聲小，經常疲倦乏力、怕風。少量活動後大汗淋漓，甚至會氣喘、頭暈。常患鼻敏感，容易感冒。

忌食過多蘿蔔、馬蹄、木耳、芹菜、紹菜、豆漿等難消化食物。

4.血虛：頭暈、臉色淡白、心悸、失眠、脫髮、手足麻木、皮膚乾燥。

忌食過多蘿蔔、大蒜、芹菜、薄荷、菊花、馬蹄、辣椒、香燥及煎炸物。

5.痰濕：腹部肥滿鬆軟，臉部皮膚多油脂分泌，多汗而黏，胸悶、痰多、面色黃、容易困倦。

忌食過多糯米、煎炸物、奶類及製品、奶茶、甜食、生冷、油膩及難消化食物。

記者：胡慧雯