【食用安全】食安中心點名12款雞蛋高危食物或含沙門氏菌　建議使用經巴士德消毒的蛋

食物安全中心風險傳達組報告指，新鮮蛋類即使蛋殼清潔、沒有裂紋，亦可能含有可導致沙門氏菌病的沙門氏菌，可引致噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐，嚴重者甚至死亡。近年市民感染沙門氏菌的情況令人憂慮，由2016年至2020年上升逾兩倍，而未煮熟的蛋類菜式，如班尼迪蛋、梳乎厘班戟、巴斯克焦香芝士蛋糕，亦有機會含有沙門氏菌，建議市民使用經巴士德消毒法的蛋類產品。

科學主任陳蓉蓉表示，外部看來正常的蛋，也可能含有稱為沙門氏菌的細菌，若不徹底煮熟，可使人患病。如果烹製的含蛋菜式無需加熱處理，使用經巴士德消毒的蛋是較安全的選擇。

小心生或未煮熟的蛋類菜式

感染沙門氏菌的患者，病徵包括噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐，但長者、嬰兒及免疫力弱人士可能出現更嚴重的後果，甚至死亡。近年來，證實與沙門氏菌有關的食物中毒個案數目大增。根據衞生防護中心的資料，2016年涉及沙門氏菌的個案有48宗，而在2020年1月至8月期間卻已經有104宗，當中佔101宗的涉事食品都是蛋，受影響人士240名，主因之一可能是生或未煮熟的蛋類菜式日益流行，而烹製時未有使用經巴士德消毒的蛋。

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中心指出巴士德消毒法是一種把食物加熱至特定溫度，並保持一段時間，以消滅病原體和延長保質期的熱處理方法。蛋類進行巴士德消毒的優點在於，一方面能消滅沙門氏菌等危險微生物，另一方面既不會把蛋煮熟，又不會影響其色澤、味道、營養價值或用途。市面上早已有售經巴士德消毒的蛋製品，例如全蛋、蛋黃及蛋白漿、粉，一些本地食肆常用來製作生或略熟的菜式。有殼蛋可採用熱水浸泡的方式進行巴士德消毒，溫度與時間一般嚴格控制在攝氏55度至60度及60分鐘以上，以消滅差不多全部(即99.999%)的沙門氏菌，但又不會把蛋煮熟。蛋類經巴士德消毒後，蛋殼外會加上食用蠟，以保持新鮮及防止污染。

使用經巴士德消毒的蛋

中心建議，不論食物業或在家烹調，如製作的菜式需要生或並非全熟的蛋，都應使用經巴士德消毒的有殼蛋或蛋製品。此外，即使所使用的是經巴士德消毒的有殼蛋或蛋製品，處理食物時亦要注意經常保持良好衞生，以避免其他來源的食物交叉污染。由於巴士德消毒不能殺死所有微生物，而經巴士德消毒的蛋在使用時通常不會再進行熱處理，因此經巴士德消毒的蛋須冷存於攝氏4度或以下，或按食物標籤上的指示貯存，以防變壞。

業界最近亦在研究其他更具成本效益的有殼蛋巴士德消毒技術，例如高濕熱風及微波的使用。本地市面上有售經巴士德消毒的有殼蛋，可供食物業及家庭使用。

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記者：陳麗娜