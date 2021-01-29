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【食用安全】12款未煮熟的蛋類菜式或含沙門氏菌　滑蛋叉燒飯及溫泉蛋可致噁心腹痛

社會 17:11 2021/01/29

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食安中心指，12款未煮熟的蛋類菜式或含沙門氏菌，包括滑蛋叉燒飯及溫泉蛋可致噁心腹痛。

食物安全中心報告指，新鮮蛋類即使蛋殼清潔、沒有裂紋，亦可能含有可導致沙門氏菌病的沙門氏菌，可引致噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐，嚴重者甚至死亡。

近年市民感染沙門氏菌由2016年至2020年上升逾兩倍，而未煮熟的蛋類菜式，如班尼迪蛋、梳乎厘班戟、巴斯克焦香芝士蛋糕，亦有機會含有沙門氏菌，建議市民使用經巴士德消毒法的蛋類產品。

科學主任陳蓉蓉表示，外部看來正常的蛋，也可能含有稱為沙門氏菌的細菌，若不徹底煮熟，可使人患病。如果烹製的含蛋菜式無需加熱處理，使用經巴士德消毒的蛋是較安全的選擇。

小心生或未煮熟的蛋類菜式

感染沙門氏菌的患者，病徵包括噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐，但長者、嬰兒及免疫力弱人士可能出現更嚴重的後果，甚至死亡。近年來，證實與沙門氏菌有關的食物中毒個案數目大增。

12款高危雞蛋類菜式，即看：

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根據衞生防護中心的資料，2016年涉及沙門氏菌的個案有48宗，而在2020年1月至8月期間卻已經有104宗，當中佔101宗的涉事食品都是蛋，受影響人士240名，主因之一可能是生或未煮熟的蛋類菜式日益流行，而烹製時未有使用經巴士德消毒的蛋。

中心指出巴士德消毒法是一種把食物加熱至特定溫度，並保持一段時間，以消滅病原體和延長保質期的熱處理方法。蛋類進行巴士德消毒的優點在於，一方面能消滅沙門氏菌等危險微生物，另一方面既不會把蛋煮熟，又不會影響其色澤、味道、營養價值或用途。

市面上早已有售經巴士德消毒的蛋製品，例如全蛋、蛋黃及蛋白漿、粉，一些本地食肆常用來製作生或略熟的菜式。有殼蛋可採用熱水浸泡的方式進行巴士德消毒，溫度與時間一般嚴格控制在攝氏55度至60度及60分鐘以上，以消滅差不多全部(即99.999%)的沙門氏菌，但又不會把蛋煮熟。蛋類經巴士德消毒後，蛋殼外會加上食用蠟，以保持新鮮及防止污染。

使用經巴士德消毒的蛋

中心建議，如製作的菜式需要生或並非全熟的蛋，都應使用經巴士德消毒的有殼蛋或蛋製品。由於巴士德消毒不能殺死所有微生物，而經巴士德消毒的蛋在使用時通常不會再進行熱處理，因此經巴士德消毒的蛋須冷存於攝氏4度或以下，或按食物標籤上的指示貯存，以防變壞。

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記者：陳麗娜

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