【防疫措施】美容院三度被勒令停業至今逾120日　願採取嚴格防疫措施爭取農曆新年前重開

▲ 美容業界穿上保護衣抗議指復工無期，要求當局提供明確的復工日期或賠償方案。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情反覆，美容業先後3次被勒令停業，美容業停業逾120天。美容業界代表於今（29日）舉行記者會，對政府一再延長停業令表達不滿，形容無了期的等待令他們感到沮喪和絕望，促當局提供明確的復工日期或方案；又強調願意採取嚴格防疫措施，爭取當局在農曆新年前重開美容院。他們批評政府未有向業界提供援助，令一眾經營者及從業員生計受到嚴重影響。

多名美容從業員今日穿上保護衣舉行記者，指業界過去一直配合政府提升防疫措施，目前已經停業超過120天，仍要繼續無了期等待，感到沮喪和絕望，又指業界明白疫情反覆，但政府不能因此犧牲某些行業，質疑未有解釋清楚要求停業的準則，令現時全港1萬間美容院，5.6萬名從業員「非常絕望」。

經營5間美容及按摩院已4年的萬小姐指，公司約有40名員工，「曾有員工問我借錢」，指自己作為經營者壓力十分大，停業期間已動用後備基金「食老本」支撐，「全公司上下每隔7日或14日就盼望復工，卻一次又一次被延長社交距離。

她指，過往聖誕及新年都是美容業的黃金檔期，但現時繼續停業零收入卻不斷要交鋪租，「年關都未知可以點過」，「我們不是專業人士，只是想靠雙手搵飯食」，若情況繼續，或被逼收縮規模，減少分店，導致員工失業。

另一美容院負責人莫小姐指自己已經營28年，為保心血，不惜變賣自己物業填補租金、管理費和儀器供款等開支，「每個星期希望政府放寛措施，如同等判刑」，承受巨大精神壓力，「情緒受影響連診金都負擔不起」。

業界表示，願意採取嚴格防疫措施，包括工作時穿着全副保護衣裝束，及定期進行病毒檢測等；要求當局提供明確的復工日期及賠償方案，又認為政府就停業令向業界提供賠償。 他們又將一封請願信遞交予批發及零售界議員邵家輝，並希望他將有業界訴求和請願信轉交予特首。

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記者：洪芷晴