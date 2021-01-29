【北角東發大廈封區】東發大廈2環境樣本驗出病毒　張竹君冀已找出所有個案

▲ 東發大廈C座檢測20多個樣本，其中有2個樣本被驗出病毒（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，累計共10,372宗病例，另有逾30多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

即看北角東發大廈最新情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

就東發大廈情況，被問到會否擔心出現病毒潛伏期而會再安排進行強制檢測，以及有關檢測成效，張竹君回應指東發大廈至今早（29日）有1300人完成檢測，包括早前檢測人士，認為是相當多的數字。她希望找出的個案已是所有的個案，又指不希望看到有大爆發的情況出現。

另外，東發大廈C座檢測20多個樣本，其中有2個樣本被驗出病毒，主要在住宅單位，分別為洗手間去水位及洗手盆去水位，不排除可能有人確診而污染環境。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒