女醫生涉收病人名錶兩人同脱罪　官指沒有賄賂意圖

▲ 女醫生雷頌恩(左)被裁定公職人員接受利益罪不成立。(經濟日報資料圖片)

醫院管理局副顧問女醫生涉收取男病人1.9萬元手錶作治療報酬，並無作出申報，兩人分別被控公職人員接受及提供利益罪。經審訊後，兩人今（29日）於屯門裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指，若兩人有賄賂意圖，應要隱藏有關手錶事宜。裁判官認為案件是因為一連串疏忽、錯誤及缺乏認知而引申，接納兩名被告有合理辯解。

首被告邱玉來（57歲），報稱公司東主，被控1項向公職人員提供利益罪。次被告雷頌恩（41歲），案發時為醫管局轄下威爾斯親王醫院內科及藥物治療部副顧問醫生，被控1項公職人員接受利益罪。

控罪指，雷於2016年12月26日至2017年10月3日期間某日，無合理辯解地從邱接受1隻價值1.9萬港元的手錶，作為她在威院向邱提供治療和意見的誘因或報酬；邱則被控在相同情況向雷提供手錶。

裁判官今裁決時提及控方案情，指邱在威院內科病房接受治療及康復出院後，購買了1隻價值約1.9萬元的「帝舵」手錶，及將手錶交給病房護士，雷在病房收到手錶後，曾諮詢上司，其後雷帶手錶回家，並沒有作出申報。

裁判官續指，雷在審訊中出庭自辯，另傳召了上司出庭作辯方證人，雷供稱不知道涉案手錶價值，她亦獲邱告知不是很貴，她向上司諮詢後，獲告知可收下物品，所以才把手錶帶回家中。

裁判官指，在審訊中曾查看過涉案手錶，雖然手錶品牌常見，但雷因職業原因，並沒有配戴手錶或飾物的習慣，沒有留意品牌亦不足為奇，且手錶上亦沒有黃金或鑽石鑲嵌，如果雷知悉手錶價值，亦毋須諮詢上司，加上雷如果有收賄意圖，理應要暗中收下手錶。

裁判官又指，邱在案中亦然，如果邱真的有行賄意圖，邱理應私下送出手錶，而不是送手錶到病房再轉交給雷，加上邱身為病人，為表達謝意而送禮物給雷，若因此干犯罪行，亦顯得過於苛刻。

最終裁判官基於兩人並無賄賂意圖，認為案件是因為一連串疏忽、錯誤及缺乏認知而引申，接納兩名被告有合理辯解，遂裁定兩人罪名不成立。

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記者：王仁昌