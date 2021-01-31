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【童顔爸爸】44歲凍齡爸爸逆天童顏似中學生　年賺千萬住獨立屋豪養5子女

保健美顏 13:42 2021/01/31

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

爸爸是家中經濟支柱，工作辛勞難免會留下歲月痕跡，但日本一名5孩、現年44歲爸爸，每年賺過億日圓（約千萬港元）養家，但他竟有逆天童顏，猶如中學生，令人驚嘆不已。

日本節目《家、ついてってイイですか》近期跟拍一名17歲女生妃翠回家採訪，她與父母及4兄弟姊妹共7個人，住在一棟獨立屋。節目組跟拍到妃翠家時，一名男子上前迎接，以為是妃翠兄弟，原來竟她其44歲爸爸晉一郎。

節目中報道，晉一郎與妻子育有五個子女，分別是17歲長女紀翠、14歲的次子瑚晶、12歲的三妹珠壽、9歲的四妹琉李及7歲的弟弟燦五。晉一郎不僅擁童顏，更是一位年賺1.3億日圓（約1千萬港元）、開設三家髮型屋的髮型師，他們一家住在豪華的雙層獨立屋，設計非常有格調，有吊床、室內鞦韆，一家人生活融洽。

點擊看爸爸童顔及獨立屋相集：

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該獨立屋都是晉一郎靠自己雙手努力賺回來，晉一郎稱，20歲起當髮型師，起初人工不高，但因熱愛這個行業也十分投入去做。他在26歲時與當時21歲的妻子結婚，最辛苦是生下三個孩子，「當時很窮，經常都要向娘家求助，甚至連解決三餐的經濟能力都沒有，米飯都要向娘家取，但一家人在一起仍生活的很愉快。

點擊看一家七口溫馨相集：

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晉一郎的努力也深深影響到17歲的長女妃翠，她因為從小就跟著爸爸接觸美容美髮的行業，看到他認真專業工作的一面便成了妃翠的學習對象，且受到薰陶而想成為一位美容師；妃翠更決定將離開家中去東京市區學習美容及剪髮，「我立志要成為讓父母感到自豪的女兒」。

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責任編輯：羅嘉欣

 

 

 

 

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