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【Banking&Finance Awards 】《晴報》財經界大獎頒獎典禮　與業界同行迎接機遇

休閒消費 17:46 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

王清女士（左）及陳百里博士為《晴報》主辦的第5屆業界大獎「Banking & Finance Awards 2020」頒獎典禮致辭並擔任頒獎嘉賓。

由《晴報》主辦、香港經濟日報集團全力支持的第5屆業界大獎「Banking & Finance Awards 2020」（下稱獎項）頒獎典禮於1月27日圓滿舉行。

獎項旨在表揚香港金融機構多年來為巿民同機構提供專業服務，並對行業發展及社會大眾作出重要貢獻。獲獎名單由專業評審及公眾透過網上投票選出，最後各個選出的得獎金融機構於頒獎典禮上接受來自主辦機構和一眾嘉賓的嘉許。

頒獎典禮在嚴守防疫措施之下進行，出席嘉賓包括多位香港財金界專業人士，並由《香港經濟日報集團》執行董事兼公司秘書及財務主管王清女士，以及香港商務及經濟發展局副局長陳百里博士先後致辭。兩位亦擔任頒獎嘉賓，依次將各獎項頒發給各機構的代表。

隨着香港大眾對金融服務的要求愈來愈高，相信各銀行及金融機構會繼續孜孜不輟，追求金融科技的突破。《晴報》作為全港第2大報章，連同香港經濟日報集團線上線下的多媒體平台等廣泛的接觸層面，可以令市民更加了解各大機構同本港金融服務業的優勢。

另外，針對愈來愈多客戶傾向健康穩健的長遠投資計劃，《晴報》網站特別為讀者開設「健康財富」資訊欄目，大家可從中掌握各種穩健投資策略，為健康理財做好準備。

詳情及重溫得獎名單，可瀏覽【按此

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責任編緝：張懿慧

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