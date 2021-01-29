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【麵包有蟲】顧客食麵包驚見4厘米長壁虎　美心西餅認罪罰款9000元

社會 17:44 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

美心食品有限公司被票控食物品質與購買人所要求者不符，今（29日）於屯門裁判法院認罪。

有顧客於2019年10月從屯門蝴蝶廣場的美心西餅店內，購買了1個紫菜肉鬆麻糬麵包，在家存放兩天後，該顧客食用該麵包時，發現內有1隻長4厘米的壁虎，及後到屯門政府合署作投訴。美心食品有限公司被票控食物品質與購買人所要求者不符，今（29日）於屯門裁判法院認罪，被罰款9,000元。裁判官指情況「有啲誇張」，雖然不一定骯髒，但理應要確保昆蟲不會進入食物內。

被告美心食品有限公司，今承認1項食物的品質與購買人所要求者不符。案情指，1名顧客於2019年10月2日，在屯門蝴蝶廣場的美心西餅店購買了1個紫菜肉鬆麻糬麵包後，將麵包存放在家兩天，期間一直放在食物盒內妥善保存，惟該顧客於同月4日食用該麵包時，咬了1口後，便發現內有1隻長約4厘米的壁虎，及後到美心門市投訴，門市職員作出道歉；該顧客其後再到屯門政府合署投訴。

辯方求情時指，該門市在事後有安排滅蟲公司作全面清潔，亦有加強檢查原材料及製作過程檢測。

裁判官指情況「有啲誇張」，指雖然不一定骯髒，但理應要確保昆蟲不會進入食物內，最終判罰款9,000元，限14天內繳交。

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記者：王仁昌

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