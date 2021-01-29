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【奇蹟BB】出生兩月內接連染疫患敗血病　1磅半早產男嬰生命頑強戰勝惡疾

兒童健康 18:45 2021/01/29

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英國一名早產3個月的男嬰，出生兩個月內接連確診新冠肺炎，又患上敗血病。

早產嬰兒的成長面對不少問題，父母的挑戰亦更大。英國一名早產3個月的男嬰，出生兩個月內接連確診新冠肺炎，又感染大腸桿菌致敗血病，生命力頑強的他一一戰勝病魔，父母形容兒子是奇蹟BB。

出生不足2磅戴呼吸機

據英國《鏡報》報道，英國伯恩利（Burnley）的男嬰Archie Edwards早產3個月，出生時體重僅1磅11安士，不足2磅。他一度呼吸停頓，被送往新生嬰兒深切治療部，需戴上呼吸機協助呼吸。Archie的21歲媽媽Sheree感慨︰

我終於在他出生4天後握住他的手，感覺很神奇。

Sheree與同齡丈夫Robert Edwards分享，兒子約5周大時感染大腸桿菌，導致敗血病，其後接受新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性。兒子甫出生即多災多難，Sheree表示他染疫是最恐怖的經歷。

兒子早產已令我們很驚嚇，但當他確診新冠肺炎時，我更無法承受，只想被黑洞吞噬。

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確診新冠肺炎隔離

院方把染疫的Archie隔離，即使Robert及Sheree的新冠肺炎病毒檢測結果呈陰性，但要等10天後才獲准見兒子。弱小的Archie戰勝病毒後，Sheree終能再抱一抱愛兒。

見到兒子出生以來面對一個又一個難關，初為人母的Sheree非常心痛，坦言已哭過無數次，她讚賞兒子求生意志強︰

以為兒子熬不住了，但他一次又一次展現奇蹟。

勉勵早產嬰兒父母

Sheree讚揚拯救兒子的醫護人員，即使知道Archie未必能存活下來，但仍然努力救治他。現在Archie的體重剛剛超過3磅，媽媽希望他能盡快離開新生嬰兒深切治療部，並期待著他回家的一天。

這對新手父母勉勵其他早產嬰兒的父母，「無論如何都要抱著希望，早產嬰兒比他們看起來更堅強」。

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責任編輯：王明芳

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