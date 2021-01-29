霍啟剛倡重開體育、演藝及文化場地　業界︰願意配合政府防疫措施

▲ 港協暨奧委會副會長、香港藝術發展局大會成員、香港電影製作發行協會顧問霍啟剛促請港府，有序重開體育、演藝及文化場地。（馮漢柱攝）

新冠疫情下，康樂及文化事務署豁下文化體育場地及表列處所被政府勒令關閉。港協暨奧委會副會長、香港藝術發展局大會成員、香港電影製作發行協會顧問霍啟剛促請港府，有序重開體育、演藝及文化場地，容許執行嚴格防疫措施的合資格場地及處所，在疫情期間保持開放，而非「一刀切」關閉。

霍啟剛今日（29日）與一眾體育、演藝及文化業界代表召開記者會。霍啟剛指出，在疫情下，不少業界人士面對失業問題，甚至被迫轉行，直言業界「等不到清零才開工」。他認為，業界的防疫措施嚴謹有效，雖曾有表演出現樂手及觀眾確診，但並沒有出現傳播及群組感染，批評當局無視業界防疫成果。他促請政府貫徹精準抗疫，將場地以低、中、高劃分；設立與業界溝通機制，以訂立有效防疫措施、場地處所開關準則及時間表；即時重開低風險場地處所，如戶外運動場地和電影院等。

霍啟剛又稱，業界願意積極就場所處所的防疫措施，與政府進行溝通，若場地處所獲重開，業界會配合港府的防疫措施，但他批評現時政府與業界的溝通不足，希望政府可多派員接觸業界，了解業界訴求。他又指，政府現時在抗疫政策上沒有清晰的方向，批評抗疫政策時有變化，又希望政府多宣傳「安心出行」應用程式，更好地以科技追蹤病毒源頭。

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記者︰尹櫻霖