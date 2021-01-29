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【引狼入室】男子邀請年輕下屬回家吃飯　戀上母親越軌斷正結局超崩潰

親子 19:47 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

日本一名男生邀請男下屬返屋企食飯，竟做了媽媽的紅娘。

帶朋友返屋企作客，隨時搞出不倫戀！日本一名24歲男生自從帶了一名年輕男同事回家吃飯後，平日打扮師奶的媽媽突然化濃妝及打扮起來；在一次家庭旅行中，年輕男同事突現身加入，到深夜更發現媽媽失蹤，男生尋找媽媽時目睹了驚人畫面！

日本節目《ザ！世界仰天ニュース》近期收到一位男生的電視投稿，是居於日本埼玉縣的24歲打工仔，已經搬出一個人生活，但間中會回家食飯休息。某一天，男生跟公司的足球隊練習後，邀請了一名年輕男下屬作客，與失婚媽媽及2位妹妹共晉晚餐。

之後男下屬便經常藉詞到訪，起初男生不以為然，直至一天他返家時，撞到男下屬離開，眼前的男下屬打扮時尚，與平日不一樣；而媽媽亦化濃妝變得艷麗，令男生開始起疑心…

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責任編輯︰王明芳

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