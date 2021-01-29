【電話卡實名制】有電話卡檔主擔心影響生計面臨結業　倡數據卡豁免實名制

港府擬就手機SIM卡實名制諮詢公眾，以打擊由智能卡衍生的罪行。TOPick記者今日（29日）訪問深水埗電話卡檔主，部分反對儲值卡實名制，認為會影響生意；亦有檔主提議如儲值卡只使用數據沒有通話，可以豁免實名制，爭取生存空間。

譚小姐表示，對儲值卡實名制不贊成，因會影響生意，在疫症下生意大跌9成，若再影響生意恐怕不能繼續營業，但如政府政策下會遵從政府政策，只希望可豁免使用數據電話卡可以不用實名制，或許對生意會有幫助。

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另一位電話卡排檔負責人阿Zen表示，對儲值卡實施實名制很矛盾，因大勢所趨外國早已實行，在商言商影響自己生意當然不希望，但看見一些長者被電話騙案騙去畢生積蓄亦對實名制有幫助所以很矛盾，建議政府可以考慮如儲值卡只使用數據沒有通話，可以豁免實名制，至少對業界可以有幫助，爭取多一點生存空間，因疫情下生意大跌9成，相信實名制後會再有影響。

而許先生指出，對儲值卡實名制不贊成，因疫症下生意已經下跌約7成，預計若果電話儲值卡實名制會再少一半生意，只有一成半收入恐怕連交租也不足夠，而且覺得以電話犯案只是少部分，不應該將所有電話卡實名制，因辨案是警察的責任。

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記者：黃傑偉