葉劉淑儀：中央可要求友好國家拒承認BNO　打擊國際認受性

▲ 葉劉淑儀指，外交部不承認BNO只是打擊BNO國際流通性和認受性。（林曉君攝）

外交部宣布周日起不再承認英國國民海外護照，作為旅行證件和身份證明。多位建制派認為此舉對港人沒有實質影響。前保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀認為，只是打擊了BNO的國際流動性和認受性。

葉劉淑儀指出，外交部作出決定後，入境處應作出跟進，包括通知航空公司和旅行社，如果來港不可以持BNO護照，但如果有人持BNO去其他國家，承認與否由該國家決定。她認為，國家可運用影響力，要求其他國家實行同樣措施，相信一些友好國家會應外交部要求，不承認BNO作為旅遊證件。她指出，該措施可打擊BNO的國際流動性和認受性。

經民聯副主席林健鋒認為，外交部此舉對港人影響可謂是微乎其微，因為BNO只是以往過渡時期多人使用，如今特區護照已得到廣泛應用，港人並不需要用BNO作為旅遊證件。他又認為，未必有太多港人申請英國BNO「5+1」計劃，因為英國要求申請者，財政上備有最少6個月在英國生活的費用，「不是免費招呼你」，而且現時英國失業率高企，脫歐後的英國經濟不被看好，反問港人能否肯定6個月後就找到工作。

自由黨黨魁鍾國斌認為，外交部此舉只是表達立場，基本上不會影響港人申請BNO移民意欲。對於英國要求申請者備有資金足夠在英國生活6個月，鍾國斌亦認為影響不大，「要申請的人一定會照申請，因為已經預計生活費問題。」

至於會有多少人透過BNO申請移民，鍾國斌相信，會多人領取BNO，因為成本低，但「如果多了一個框框，就要視乎框框都多大」，即要視乎中央之後的反制措施收得有多緊。他解釋，如果中央即時要求港人二選一，想離開的人就有6年屬無國籍人士，如果6年後都未能入籍，就是「自己搵自己笨」，萬一有任何問題，將沒有任何保障，他認為這個關卡頗高，市民要仔細考慮。

外界關注中央會否有下一步反制行動，例如不承認雙重國籍，葉劉淑儀稱，如果英國違反諾言，再有敵意安排，就需考慮是否需要採取進一步的反制，其中一個方向是從國際法上著手，「但具體如何做，由中央政府自己考慮。」她認為，等相關人士真的定居後，自願取得外國國籍，才做改動比較合理。

林健鋒則指出，許多地方都不容許有雙重國籍，又指港英時代，如果港人移民，須將身份證交還給入境處，否則屬違法，認為香港在這方面有需要研究和處理。

另外，對於公務員持有BNO是否違反規定，葉劉淑儀稱，基本法對公務員持有什麼護照並沒有做出規定，除了主要官員、行政會議行員、等少數官員，而且素來都有外籍人士擔任公務員，直言「完全不是問題，不應該再擔心。」

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記者：林曉君