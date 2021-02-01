【正能量】兒時發燒壞腦手腳活動受限　好媽媽管接送練田徑賽場發光

▲ 在媽媽管接管送、經迥多年刻苦的鍛鍊，謝彩玉成為香港智障運動員代表之一，對於亡母的鼓勵和教誨，她銘記於心，努力為自己活出精彩人生。

謝彩玉幼時一次的患感冒發燒後，小腦受損影響智力，需入讀特殊學校。謝媽媽沒自怨自艾，以其無止息的母愛，使女兒發揮運動潛能，成為一位出色的田徑運動員。

謝媽媽去年已過身，彩玉與媽媽兩母女愛的故事，就由女兒和體育老師黃鈞豪來講述，令人動容。

都說媽媽們最怕孩子生病，此言非虛。彩玉便是在兩歲時發燒，家人起初不以為意，但自此後發覺她走路較同齡的小朋友慢，四肢不穩常跌倒。那時謝媽媽都只以為女兒是因身體虛弱，豈料情況愈來愈差。於是謝媽媽將彩玉送入醫院，留院十多天，經過多次的檢查，始終都找不到原因。

▲ 謝媽媽和彩玉於某年見到偶像蘇樺偉，當然要和他一起合照留念。(被訪者提供)

彩玉嘗試繼續解釋她的病，說出院後，謝媽媽有帶她嘗試不同的治療方法，但情況沒有太大的進展。她說來慢條斯理，表達詞彙不算準確，但看得出她很努力地想說明事件始末。

後來直至入學後的一次智能測驗，才得知彩玉腦部受損，影響了手腳活動能力，因此需要入讀特殊學校。於是她便入讀了匡智屯門晨輝學校。在這裏認識了和媽媽很要好的班主任，正好是黃sir的太太，「那時我都不多機會接觸到彩玉，但我太太就是她的班主任，很了解彩玉的課堂情況、學校日常。加上謝媽媽常幫學校做家長義工，她們關係緊密到是每晚都會煲電話粥。 」黃sir笑言。

▲ 黃鈞豪老師由小睇到彩玉大，太太更是她的多年班主任，大家關係亦師亦友。(黃建輝攝)

加入田徑隊

特殊學校本身都注重培訓學生多方面的才能，所以運動和藝術科目不可或缺。黃sir知道謝媽媽多年來堅持有帶彩玉去醫治四肢不協調的情況，再加上彩玉經過兩、三年的一些運動課堂後，身體關節能力得到改善，走路亦較以前更「穩陣」。

彩玉嘗試回答可能是因為很喜歡學校生活，看到同學們可以靈活行走，覺得自己都可以。而當中的轉捩點應是她被學校選拔進入了田徑隊。

黃sir憶述選拔彩玉時，都有些猶豫，「田徑喎？初見她時還只是一個企不穩的孩子，要接受田徑訓練不是輕鬆的事。因要天天練習、操體能、港九新界田徑場都要去，她家住天水圍，單是用在乘搭交通工具時間上，也不是平常人能夠付出到的。」

但謝媽媽卻願意肩負起這個接送女兒出入訓練場地的責任，令黃sir最深刻的一次是見到謝媽媽帶著彩玉在往九龍的巴士上做功課，只見彩玉忙於在膝蓋上的書簿中寫字，謝媽媽則手拿一個麵包往她咀裏放，此情此景令黃sir印象猶新。

性格變開朗

謝媽媽曾在校內的一份刊物中透露過因著女兒玩田徑，小時候沉默寡言的她，性格上明顯變得開朗，她說還記得女兒接受訓練的初期，最怕是跨欄，見到欄杆已到恐懼，但在教練和媽媽的鼓勵下，勇敢跨出第一步；衝破障礙，克服了心理關口，也開始建立到自信。

她還在刊物中提到看到女兒每天認真地練習，心情矛盾，心痛她之餘，亦帶著感恩，尤其感激老師們對女兒多年來的幫助。

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知道她們家境不富裕，便積極為彩玉爭取獎學金，令到她除了有資源應用在運動方面上，亦可以在餘暇時候，使她可以學習拉小提琴，為運動訓練所帶來的壓力，得以紓緩，平衡心理，從而提升運動表現的質素。

盡管訓練時的艱辛難以言喻，但彩玉得媽媽真傳，沒有怨天尤人，只輕聲說：「訓練時係好辛苦嘅，試過好攰發脾氣。媽咪都會氹吓我，煮啲我鍾意食嘅野俾我食。」

記者問是甚麼食物，彩玉低頭不語，只見眼眶已湧出淚水。黃sir即解圍代答：「甚麼都愛吃啦，只要是媽媽煮的便愛吃。」

彩玉加入田徑隊短短幾年，她已擁有多次的海外賽事經驗，先後到中國、美國、法國、杜拜、日本參賽等；其中最好一次成績是2015特殊奧林匹克夏季世界比賽，在洛杉磯舉行的400米田徑賽中得首名。其餘香港或校際等運動項目皆有優異表現。

現年21歲的她，離開母校後，成為香港智障運動員代表之一，目前正積極訓練，最大希望是能夠參加到新一屆的特殊奧運會，她也知道新冠肺炎疫情嚴峻，運動會不知何時才能舉行。但她記得媽媽說在逆境中都要好好學習，不要放棄。

記者：郭秀芳