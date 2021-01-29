抗議快遞員過勞死問題　韓國工會發動大規模無限期罷工

▲ 為保障快遞員工作權益，韓國快遞行業工會宣布，從今（29日）開始進行無限期罷工。

新冠肺炎疫情期間，全球掀起網購潮，物流配送服務需求暴增。據早前報道指出，2020年韓國共有16個快遞員因工作過勞致死，為保障快遞員權益，以及防止同類事件發生，韓國快遞行業工會促當局正視問題，並宣布從今（29日）開始進行無限期罷工。

早前韓國出現不少快遞員過勞死事件，並引起社會對快遞員工作權益的關注。據了解，在韓國快遞行業中，一般快遞員從公司收取貨物後，需要先將不同貨品進行分揀，另外再進行配送，每項程序各佔工作量一半。韓國快遞員不但工作量龐大，而且僅獲得一半的配送貨物工作酬勞。

對此，早前韓國快遞行業工會與快遞總公司進行談判，雙方更簽訂一項協議，要求韓國各大快遞公司需更換分揀工作員工，並採用自動化技術分揀包裹，禁止將費用及責任轉嫁給快遞員。不過，協議簽署不足一星期後，快遞公司就被指出違反協議，不但未能分配足夠員工進行快遞分揀，更沒有向快遞員支付分揀工作酬勞。

該工會在1月20日至21日期間，舉行一場内部投票活動，當中共有97%工會成員參與投票，有91%成員贊成罷工。工會表示，從1月29日開始發動無限期罷工行動。參與罷工企業包括韓國CJ大韓通運、樂天宅配、韓進宅配等快遞公司，共有2800名員工表示參加。另外，工會郵遞局本部的2650名工會成員，就表示視乎公司的態度來決定是否加入罷工。

責任編輯：李寶如