  • 21°C
香港時間 : 2021203日 (三) 15:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】15款珍珠奶茶熱量比拼　營養師教3個貼士飲得健康

健康 15:42 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

15款珍珠奶茶熱量比拼，營養師教3個貼士飲得健康。

不少港人都愛喝珍珠奶茶，然而1杯珍珠奶茶的熱量分分鐘相等與1碗白飯，飲1杯隨時要跑1小時才能消耗。台灣營養師高敏敏近日於Facebook專頁，列出15間手搖飲品店出售的珍珠奶茶所含熱量，並分享如何飲得健康。

高敏敏公開15款間手搖飲品店出售的珍珠奶茶所含熱量，當中不少在香港亦有售，點擊下圖看完整名單。（熱量以大杯、正常糖計算）

    點擊圖片放大
    +15
    +14

高敏敏解釋，一大杯珍珠奶茶約相等一碗飯的澱粉，加13顆方糖的含糖量和20克油脂，而建議精製糖（refined sugar）攝取量不應超過一天總熱量攝取的10%，最好能降至5%，即正常男女一天不要攝取超過20-25克的糖，不過一杯大杯全糖的含糖量約50克，飲一杯就超出建議攝取量。

想喝的健康，高敏敏分享了3個小貼士。

1. 點無糖或少糖

如果已經有加珍珠，就不要加糖了，以減少糖份的負擔，因珍珠大概已經佔了3分糖。

2. 減少珍珠量

珍珠就是澱粉，一旦喝了珍奶，飯量也要減少半碗以上做代換

3. 奶茶換成鮮奶茶

以鮮奶代替奶精，減少不好的脂肪攝取。

同場加映：無糖汽水含甜味劑　長期攝入令身體嗜甜吸入更多熱量

不少人喜愛飲汽水解渴，但為了追求健康，部分人會選擇「無糖」、「低糖」版本的汽水，但原來這類飲品為了代替砂糖提供甜味，一般會用上人工代糖，又稱甜味劑，長期攝取分分鐘越飲越肥。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

減肥 台式飲品 熱量 飲品 營養師 台灣

最高瀏覽

【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm
18:09 2021/01/28
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm