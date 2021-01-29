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【奪命鯁喉】2歲男童食無核提子鯁喉亡 外婆試圖挖出異物失敗感悲痛：就快過年了

兒童健康 20:00 2021/01/29

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台灣一名2歲男童食提子鯁喉窒息死亡。

不時有兒童食提子奪命意外的新聞，可是有家長未有提防，悲劇依然重演。近日台灣有一名2歲男童到外婆家，食提子鯁喉窒息，外婆試圖幫孫仔挖出異物，並送院急救，可惜最後搶救無效死亡。

2歲男童食提子鯁喉

綜合台灣媒體報道，南投一名2歲男童，在寒假期間被送到外婆家照顧，在27日（周三）晚上男童正在吃無核提子葡萄，疑似一次過吃太多顆，或是吃太快而噎住，當時外婆發現孫仔表情痛苦，不太對勁，嘗試自行幫他挖出異物。

外婆之後將孫仔送到附近的消防局求救。新竹縣政府消防局表示，接獲家屬自行將男童帶到分隊的異物哽塞案件，外婆帶2歲孫仔到消防局時已失去呼吸和心跳，當局立即出動救護車將男童送院急救，可惜搶救無效死亡。

警方已接手處理調查，由檢察官進行檢驗，確認2歲男童是窒息死亡。男童家屬十分悲痛﹕「就快過年了，怎麼會這樣」。

切提子正確方法

小朋友鯁喉有機會致命，當中進食圓形食物要特別小心，包括提子，家長要為孩子切好提子，而正確方法要留意，可點擊圖片了解：

    點擊圖片放大
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醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，是否需切提子要視乎小孩的年齡及咀嚼能力，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月以上大的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

有關切提子方法，劉成志認為最終是希望食物不要太大，導致阻塞氣道，他指出若提子打橫切，提子的圓周可能跟沒有切分別不大，故橫切未必是好的方法；切成長條形可減低阻塞氣道的機會。

同場加映：嬰兒黃金急救4分鐘　香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

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責任編輯︰顏紫燕

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