行使BNO旅行遇意外　日後恐失中國領事保護

▲ 外交部不再承認BNO作為旅行證件，港人使用BNO外遊遇意外，恐失中國領事館協助的權利

BNO「5+1」移民計劃本周日開始，外交部宣佈反制措施，不再承認BNO護照作為旅行證件。有政界中人指，如果港人以BNO入境外國，一旦發生意外，可能由於被視為非中國籍，所以中國領事館不會提供協助。例如，當地發生災難，中國派專機在當地撤僑，行使BNO的港人不會受到幫助。

消息人士又關注，港府會否為了配合國家立場，要求入境處和航空公司配合，不容許港人以BNO作為旅遊護照訂機票、出入境，又或者續領特區護照時，須申報是否持有BNO？

行政會議成員、保安局前局長葉劉淑儀認為，外交部作出決定後，入境處應作出跟進，包括通知航空公司和旅行社，如果來港不可以持BNO護照，而國家亦可運用影響力，要求其他國家實行同樣措施，相信一些友好國家會應外交部要求，不承認BNO作為旅遊證件，以打擊BNO的國際流動性和認受性。

值的留意的是，外交部提及「保留採取進一步措施的權利」。有資深建制派人士認為，中央的用意十分明顯，不排除針對英國放寬BNO持有人移民，稍後再有進一步的反制措施，包括參加該移民計劃的港人，將被撤銷中國國籍，甚至被剝奪投票權或被選權等公民利權。