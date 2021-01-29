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【單親爸爸】人到中年盼為人父懶理非議　單身男教師靠代孕生仔︰總算圓夢

育兒經 20:07 2021/01/29

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英國一名單身男教師透過代孕的方式喜獲兒子。

單親父母湊仔要面對不少挑戰，英國一名單身男教師渴望為人父，不理別人的批評，透過代孕的方式誕下兒子，甘願做單親爸爸。雖然他要獨力養育孩子，但他樂在其中，享受父子二人的生活。

據英國《每日郵報》報道，英國於2019年1月修改法例，准許單身人士使用代孕的形式生子。來自英國南安普敦（Southampton）的42歲David Watkins在一所聾啞學校擔任教師，他成為英國首批代孕嬰兒的單親爸爸之一。

2孩媽媽願代孕

David是一名男同性戀者，單身的他一直想當爸爸，有感男人四十，已厭倦尋找跟他有相同想法的伴侶。適逢法律准許單身人士使用代孕服務，於是他開始尋求代孕的可能性。他表示︰

我以前常常羨慕父親，可以接孩子放學，然後讓孩子騎膊馬。

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他早前透過非牟利的代孕組織「Surrogacy UK」協助，並於去年7月認識了37歲的代孕媽媽Faye Spreadbury。Faye與音樂家丈夫育有兩個孩子，不想再有自己的孩子了，但想幫助別人。二人經過3個月互相了解，Faye決定為David代孕。

當單親爸辛苦卻滿足

2019年10月Faye使用David的精子和捐贈者的卵子，開始胚胎移植，並在1個月後成功懷孕，於去年7月19日誕下David的兒子Miles，出生時體重7磅8安士，現在已6個月大。

當了半年新手爸爸，David坦言做單親爸爸很難，另一方面也很自由，因為他可以按照自己的意願和方式來撫養孩子。他鼓勵其他單身男士，也可以透過代孕成為爸爸。

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責任編輯：王明芳

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