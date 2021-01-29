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【食用安全】意大利Crudigno芝麻油含除害劑環氧乙烷　食安中心籲停食停售

社會 19:51 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

Crudigno Organic sesame seed oil。（網上圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）公布，意大利進口芝麻油「Organic sesame seed oil」驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，呼籲市民應停止食用，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

  • 產品名稱：Organic sesame seed oil
  • 品牌：Crudigno
  • 來源地：意大利
  • 淨重：每樽250毫升
  • 進口商：YES NATURAL INTERNATIONAL LTD
  • 此日期前最佳：2021年8月27日

食安中心發言人表示，接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品被驗出含有歐盟禁用的環氧乙烷，正進行回收。

中心指，初步調查發現，進口商YES NATURAL INTERNATIONAL LTD曾進口部分受影響產品，基於環氧乙烷已被歐盟禁用，有關進口商為審慎起見，已按中心建議將受影響產品下架及停售，並展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2786 0727。

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記者：陳曉瑩

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