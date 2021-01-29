港澳辦、中聯辦點名批大律師公會新主席夏博義　

新任大律師公會主席夏博義表明，希望港府修改港區國安法部份條文，令外國重新執行與港引渡協議，以免逃犯避開法律制裁。港澳辦今日（29日）發聲明，點名批評夏博義的言論，指他一上任就大放厥詞，叫囂要修訂港區國安法，質疑全國人大常委會權威，矛頭直指中央，其政治立場和政治用心一目了然，稱他挑戰香港特區的憲制秩序，把香港的高度自治變成完全自治，對抗中央對香港的管治。

港澳辦發言人在聲明提到，近年來在少數反中亂港分子的騎劫下，香港大律師公會已經偏離了一個專業團體應有的行為規範，政治化勢頭日益加劇。發言人強調，「一國兩制」的原則底線不容觸碰，任何人或組織都不要心存幻想，以為在「一國兩制」的原則底線上玩火而可以不受懲罰。

中聯辦今亦發聲明批評夏博義的言論，指他完全背離專業操守和職業良知，強調人大常委會的權威不容挑戰，夏無理由不懂這種法律常識，質疑他濫用大律師公會主席身份，在基本事實和法律原則上誤導民眾，赤裸裸挑戰特區憲制秩序及國家主權底線。

中聯辦發言人指，全國人大常委會制定全國性法律並列入基本法附件三適用於香港特區，是不容置疑的「神聖權力」。

當香港維護國家安全出現制度漏洞、社會穩定和市民福祉受到嚴重危害時，人大常委會制定香港國安法，完全正當、非常必要，權威不容挑戰，「已成為香港社會的共識」。

中聯辦認為，大律師公會作為法律專業團體，過去三年來，常有失法律專業人士應有的公正理性，在政治化道路上越走越遠。稱公會在修例風波期間，對極暴力犯罪視而不見，反顛倒黑白，將矛頭指向港府和警隊，是淪為縱暴煽暴的政治工具，令廣大香港市民震驚和失望，也必將把大律師公會拖向深淵。

中聯辦又強調，絕不允許一些政棍和團體披著「專業」外衣從事亂港禍港行徑，指留意到大律師公會內部也有不少人士不認同、不支持其偏頗立場和激進言行，相信更多有良知、有責任的法律界人士會深思「政治化」、「攬炒化」的惡果。

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責任編輯：李淇、尹櫻霖